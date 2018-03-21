За неиспользованные медуслуги деньги не вернут Минздрав России просит граждан проявлять бдительность и не верить мошенникам, которые предлагают возместить деньгами не полученную по причине ненужности медпомощь по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС), так как это не предусмотрено законом, сообщает INTERFAX.RU.

«Законодательство РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в полном объеме базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе получение высокотехнологичной медицинской помощи, и не предусматривает возмещения денежных средств застрахованному гражданину за неиспользованное право на оказание бесплатной медицинской помощи», – заявили журналистам в пресс-службе Минздрава.



Подобным разъяснением ведомство отреагировало на информацию в соцсетях и СМИ, а также на рост поступающих в его адрес обращений по этому поводу.



Ранее с призывом к гражданам проявлять бдительность и игнорировать подобные заманчивые предложения, напоминает medvestnik.ru, выступил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Новую разновидность мошенничества обнаружили в соцсетях сотрудники ТФОМС Ставропольского края. По их информации, пользователям приходят письма с предложением проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги. Для этого дается ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся компенсацию. После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тысяч рублей. Но, чтобы ее получить, человеку предлагают оплатить организационные расходы. Далее пользователю предлагается указать номер банковской карты якобы для зачисления финансов. После чего мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее денежные средства.

Автор: Отдел новостей «В»