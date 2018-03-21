Крем гравитацию не осилит Почему россиянки стареют не по-европейски?

Каждый, кто хоть раз бывал в Европе или хотя бы смотрел западные фильмы, волей-неволей обращал внимание на пожилых итальянок, француженок, немок – ухоженных и как-то внутренне раскрепощенных. Такие милые элегантные старушки, пусть и лица в морщинках, как печеное яблоко. И сравнивал их с нашими женщинами. Сравнение для кого-то не в пользу россиянок.

Конечно, можно решить, что наши женщины не умеют за собой ухаживать, поэтому лица с возрастом у них оплывают, щеки и подбородок обвисают, а глаза сужаются из-за сползающих век.



Не сравнивайте русскую женщину с европейской



Косметологи уверяют: дело не в умении, вернее неумении, за собой ухаживать и не в том, что с возрастом наши дамы махнули на себя рукой. Просто кожа такая, сильно отличающаяся от той, которую природа подарила итальянкам или француженкам. И типы старения у нас с ними разные.



То, как люди стареют, определяется многими факторами, говорят специалисты. По словам косметолога одного из владивостокских салонов Анны Ковтыки, это прежде всего биологическая предрасположенность. У европейских дам – мелкоморщинистый тип старения. Кожа, доставшаяся им по наследству, тонкая и сухая. Почти нет подкожно-жировой клетчатки. Зато есть мышечная активность. Именно поэтому у них кожа не опускается, овал лица не меняется, просто формируются морщинки.



– А наши женщины, как правило, мощного телосложения, в питании себе не отказывают. Кроме того, у нас экология гораздо хуже, солнца мало, а зимы куда более суровые. В подавляющем большинстве у нас деформационный тип старения. Его еще называют отечным. Кожа крепится не на мышцы, как у худеньких европеек, а на жир. Мягкие ткани объемные и легко перемещаются. С возрастом возникают «брыли» и двойной подбородок. Мешки под глазами. Над носогубной складкой нависают щеки. Спадает овал лица. Это все действие гравитации, – объяснила косметолог.



То есть красота пожилых европеек – чистое везение. Этим женщинам повезло, что их далекие предки заселили теплые и солнечные места, где много полезных фруктов и овощей. А нам, если даже мы уедем лет в 20 на Лазурный берег, постареть красиво не удастся. Все равно постареем согласно генетике.



Мажь не мажь, а против генетики не попрешь



Рекламные ролики, баннеры и журналы ежедневно сообщают: не забывайте ухаживать за кожей и будете красивыми даже в старости. Только вот этот трюк работает с мелкоморщинистым типом старения, европейским. Их кожа, как заверяют косметологи, благодарная почва для любых косметологических действий и мечта эстетической медицины.



– Ботулинотерапия, биорефитализация, биоармирование – эффекты от этих процедур у европеек близки к идеальным. Если пластика, то мелкая контурная. Легкий пилинг плюс кремовый уход, несколько процедур и все: беззаботная старость. С нашими женщинами такое не сработает, – заверяет Анна Ковтыка. – Так как причина нашей эстетически непривлекательной старости – жир под кожей, на который действует гравитация. Если что и поможет, то лишь хирургическая подтяжка лица.



Другие способы на обвисшие щеки с подбородком не подействуют. Единственный вариант – начинать думать о старости еще в 20 лет: регулярно ходить к косметологам на различные процедуры и массажи. И то, надо полагать, никто гарантий не даст.



– Кремы – увлажняющие, питательные, которые преподносят нам как панацею, не помогут. Ну как они могут повлиять на гравитацию? Никак! Только если цвет кожи станет ровнее, – сказала косметолог.



Без крема, конечно, совсем не обойдешься, но специалисты не устают повторять простые истины: хоть обмажься самым лучшим косметологическим продуктом с ног до головы и не вылезай с лучших косметических процедур, если курить, пить, не высыпаться, есть вредное, вести малоподвижный образ жизни и постоянно нервничать – все будет плохо. Настолько, что не каждая пластическая коррекция даст хороший результат.



Любите пухлые розовые щечки – полюбите «уплывший» контур



Говорить о том, что российские женщины чем-то хуже европеек, в корне неверно. Просто, повторим, типы кожи разные. Кроме того, это в старости их овал лица выглядит выгоднее, зато в молодости они нам явно проигрывают.



Надо менять стереотипы о красоте и свое к себе отношение, настраиваться на модную волну бодипозитива (приятия и любви своего тела, каким бы нестандартным оно ни было. – Прим. авт.), уверяют косметологи. Недаром же русские женщины в молодости считаются самыми красивыми: их свежие лица, розовые щечки, нежная кожа сводят с ума мужчин всего мира. Так что если мы хотим блистать до 30 лет пухлостью щек, стоит принять себя и в 50 – с новым овалом лица.



Главное – помнить: красота определяется нашим отношением, оптимистичным настроем, уверенностью в себе, а не установленными кем-то стандартами.

Автор: Анна МИРОНОВА