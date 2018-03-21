Хомяку закон не писан Как привлечь к ответственности хозяина животного, нанесшего вам вред

Милые и безобидные, на первый взгляд, домашние питомцы могут доставить хозяевам не только радость, но и огорчение. Причем огорчения они способны причинить и их гостям, и людям на улице. Таких порой курьезных, а порой и грустных историй масса. Как законодательство регулирует эту сферу отношений и может ли поведение животного перерасти в юридический конфликт?

«Животное – объект, а не субъект права»

Об этом в очередном выпуске программы «Приморский адвокат» на 8-м канале рассказывают адвокат Игорь Поляков и гости студии – адвокат Алексей Клецкин и помощник адвоката Дмитрий Поляков.



Живое, но имущество



Кто же такие домашние животные с точки зрения закона?



– Под домашним животным понимается кошка, собака, иное непродуктивное (не сельскохозяйственное) животное, которое проживает в домашних условиях и к которому человек испытывает привязанность. Владелец использует его не для извлечения прибыли, – поясняет Дмитрий Поляков. – Домашнее животное принадлежит человеку на праве собственности или на ином законном основании. Как правило, сфера отношений с питомцами регулируется региональным законодательством.



– Рассмотрим такой случай, – предлагает Игорь Поляков. – Женщина пришла в гости к знакомым, у которых живет хомяк. Они посидели, время собираться домой. Женщина одевается, обувает сапог и обнаруживает, что внутри сидит хомяк: он укусил гостью. От боли, испуга и шока она теряет сознание, падает и ударяется головой о каменный пол. Получает черепно-мозговую травму. Можно ли привлечь к ответственности этого дерзкого хомяка?



– Сразу вспоминается легенда о царе Ксерксе, который приказал высечь море плетьми в наказание за смытый волнами мост, – комментирует Алексей Клецкин. – И в моей практике был случай, когда люди настаивали на привлечении к уголовной ответственности козы, боднувшей прохожего. Однако российское законодательство не позволяет привлечь к уголовной ответственности кого-либо кроме физических лиц, то есть людей.



Да, в Средние века были примеры привлечения к ответственности животных. Например, летучих мышей – их обвиняли в черной магии. Известен суд над свиньей, съевшей ребенка. Почему в ту эпоху родилась традиция судить животных? Потому что тогда исходили из предположения, что животное может обладать своей собственной волей, поскольку в него мог вселиться некий дух, бес и руководить его действиями. А раз у животного есть воля, то оно может нести и ответственность. Современное же законодательство большинства стран исходит из невозможности такого подхода. Животное привлечь нельзя. Со средневековьем покончено…



Как объясняет Дмитрий Поляков, существует три вида ответственности: гражданско-правовая, уголовная и административная. Согласно гражданско-правовому законодательству привлечь к суду можно только физические и юридические лица. Согласно уголовному – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Согласно административному – физическое лицо, должностное либо юридическое.



– Животное не является субъектом права, – подчеркивает адвокат. – Более того, животные, согласно гражданскому законодательству, относятся к имуществу. А у имущества есть законный владелец, который за него отвечает. Животное – это объект права, но не субъект.



Не дразните спящего попугая



Рассмотрим еще два примера. Женщина пришла в дорогом платье со стразами к подруге, а у той питомец – нахальный попугай. Он подлетел к гостье и начал выщелкивать стразы из ее платья. Как она ни отбивалась, платье оказалось испорчено. В другом случае произошел аналогичный конфликт: любопытная обезьянка, жившая у семейной пары, выхватила у гостя хозяев дорогие очки и помяла оправу. Можно ли в данных ситуациях взыскать с хозяев ущерб?



– Сложившаяся судебная практика такова: почти в каждом случае ответственность за вред, причиненный кому-либо или чему-либо животным, возлагается на его владельца, – рассказывает Алексей Клецкин. – Хотя бывают исключения. Например, если владельцу животного удастся доказать, что вред причинен при отсутствии виновных действий с его стороны или в связи с противоправными действиями самого потерпевшего, который провоцировал животное либо проник на территорию, которая была специально огорожена. Здесь, конечно, нужно разбираться, насколько достаточны были действия, предпринятые хозяином для обеспечения безопасности в нормальных условиях.



Хочу отметить, что в законе нельзя предусмотреть всего. Правила содержания домашних животных не расписаны по каждому виду, нет правил отдельно для хомяков, попугаев, игуан, змей или собак. Есть общие требования: принять максимально возможные меры, чтобы не допустить причинение вреда третьим лицам.



Что же касается приведенных примеров, то, скорее всего, хозяева попугая и обезьяны будут обязаны возместить материальный вред в денежной форме. Либо добровольно, либо по решению суда.



Безобиден. Но до инфаркта доведет



Еще один важный вопрос: является ли животное само по себе источником повышенной опасности?



– Есть виды имущества, которые прямо закреплены законом в качестве источников повышенной опасности, например автомобиль, – объясняет Алексей Клецкин. – Это закреплено в законе. А есть имущество, потенциальная опасность которого прямым текстом в законе не закреплена, но оно может признаваться таким в зависимости от конкретных обстоятельств. Понятно, что если речь идет о собаке породы чихуахуа или о хомяке, то вряд ли они могут быть признаны источником повышенной опасности. За исключением очевидных сведений об их заражении опасной болезнью. Но каждый случай является индивидуальным. И здесь мы имеем дело с оценочной категорией.



Пример: мужчина остался ночевать в гостях у приятеля, у которого жил уж. Под утро гость проснулся от того, что змея пролезла к нему под одеяло, забралась на грудь и начала атаковать его своим липким языком. Мужчина был настолько испуган, что у него случился инфаркт. Кто возместит ему траты на лечение?



– Расходы по оплате лечения могут быть возложены на владельца ужа, если будет доказана прямая причинно-следственная связь между действиями животного и последствиями, – полагает Алексей Клецкин. – Если бы уж укусил человека, оставил след, то все было бы очевидно. Но причины инфаркта различны. Может быть, этот гость и так находился в предынфарктном состоянии и мог пострадать без действий животного. Либо он мог увидеть ночью страшный сон, проснуться в холодном поту, испугаться и получить инфаркт. Доказать прямую связь событий в данной ситуации будет непросто. Многое будет зависеть от подготовки к делу, от представленных доказательств.



Глубокие царапины и моральная травма



Важный момент: взыскание расходов на оплату лечения возможно лишь в том случае, когда это подтверждено соответствующим медицинским назначением.



– Россияне склонны самостоятельно определять, чем и как им лечиться, какие процедуры проходить, покупают непонятно какие лекарства в аптеках, а потом просят затраты на все это компенсировать, – говорит адвокат. – Суд в 99 процентах случаев отклонит такие притязания. Взысканы в качестве компенсации могут быть расходы только на то, что назначено врачом.



И, кстати, по словам юристов, в делах этой категории предусмотрена возможность взыскать не только материальный, но и моральный вред.



– Пример из судебной практики. Девушка пришла к своей подруге, у которой жил очень милый кот, и хозяйка предложила гостье погладить милаху, – рассказывает Дмитрий Поляков. – Девушка взяла кота на руки, но тот неожиданно повел себя агрессивно, выпустил когти, царапнул ее по лицу, повредил щеку, бровь и глаз. Пострадавшая попросила подругу написать расписку о том, что кот на нее напал, где указала дату и перечень повреждений. Более того, жертва кошачьей агрессии прямо на месте происшествия сняла свои ранения на телефон. А в дальнейшем, когда ее подруга отказалась возмещать ущерб, обратилась к адвокатам, составила грамотное исковое заявление и по суду взыскала расходы на лечение. Причем помимо медикаментозного лечения включила в иск также расходы на косметолога, компенсацию морального вреда и расходы на своего представителя.



Науськанная собака приравнивается к пистолету



Еще один актуальный вопрос: предусмотрена ли административная ответственность за нарушение правил содержания животных?



– Такая ответственность предусмотрена, и, как правило, она тоже регулируется региональным законодательством, – говорит Дмитрий Поляков. – Это касается, например, появления домашнего животного в общественных местах без поводка или намордника, натравливания питомца на другое домашнее животное или человека, причинения домашними животными ущерба чужому имуществу, животному или человеку. Размер штрафа в таких случаях – от одной до нескольких тысяч рублей.



– Выпивший хозяин во дворе натравил свою собаку на другого пса, и она разорвала противника, – приводит пример Игорь Поляков. – Как оказалось, погибший пес – не какая-то дворняга, а эталон породы, представитель собачьей аристократии, имеет паспорт, медали, родословную. Как мы знаем, собаки бывают очень дорогими. В данном случае был нанесен непоправимый ущерб не только владельцу собаки, но и породе в целом. Может ли хозяин обратиться в суд и взыскать с виновного компенсацию еще и за вред собачьей генеалогии?



– Породистый ваш питомец или нет, неважно, все собаки приравнены к имуществу без разграничений, – подчеркивает Алексей Клецкин. – Алгоритм разрешения конфликтной ситуации в этом случае точно такой же, как если бы вред был причинен собаке без родословной. Такого понятия, как «урон породе», нет.



А вот действия по натравливанию одной собаки на другую являются однозначно противоправными. До какой степени – нужно разбираться индивидуально. Возможно, это будет расценено как административное правонарушение, и тогда наложат штраф. Но возможна и квалификация таких действий по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 167-й (умышленное уничтожение чужого имущества) и 245-й (жестокое обращение с животными). Более того, возможна квалификация по двум составам сразу, и наказание будет достаточно серьезным – до пяти лет лишения свободы. Потому что в данном случае собака выступает как орудие совершения правонарушения. Лицом, совершившим преступление, будет хозяин, а собака – только инструментом, как нож или пистолет.



Человек дешевле собаки?



Юристы отметили и удивительный парадокс. Компенсация за причинение вреда породистой собаке может оказаться намного выше, чем компенсация за вред, причиненный человеку, или даже за его смерть.



– Конституция России исходит из того, что человека никак нельзя оценить или вообще оценивать как вещь, – рассказывает Алексей Клецкин. – В США, например, узаконена процедура оценивания стоимости жизни человека и его здоровья. В расчет берется много параметров: возраст, вредные привычки, уровень образования, профессия и т.д. Специалисты рассчитывают, сколько бы человек прожил, сколько бы денег заработал, сколько бы родил детей. Суммы исчисляются миллионами долларов. В России стоимость компенсации за смерть человека редко когда превышает миллион рублей, потому что нет четко установленного законодателями критерия.



У породистой собаки есть паспорт, есть чек о ее покупке. И там может быть указано и два миллиона рублей, и три, и сколько угодно. Документов, подтверждающих стоимость жизни и здоровья человека в нашей стране, не существует. Поэтому парадокс: породистая собака может оцениваться дороже, чем человек. В своей практике я встречал случаи, когда за смерть человека взыскивали лишь 300 тысяч рублей, 500 тысяч. Мы понимаем, что сегодня есть питомцы, которые стоят гораздо больше этой суммы. Увы, таковы реалии правовой системы.

Автор: Евгений СИДОРОВ