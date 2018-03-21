«Трилитон»: Добрые дела стали нормой для бизнеса Акция компании «У нас твердый бетон, но доброе сердце» продолжается в 2018 году

Весь 2017 год «Трилитон» проводил благотворительную акцию «У нас твердый бетон, но доброе сердце». В рамках этой акции пять рублей с каждого купленного кубометра бетона перечислялись в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Благодаря такому сотрудничеству более 20 детей в Приморье получили помощь различного характера: это и авиа-перелеты до медицинских учреждений, находящихся в центральной части страны, и закупка лекарств, и проведение необходимых дорогостоящих анализов. Эффективность акции доказана реальными делами, и компания приняла решение продлить ее и в 2018 году.



Благотворительность как гражданский долг



Благотворительность всегда была характерной чертой социально ответственного бизнеса. В нынешнем году она получает особенное звучание. Указом президента России 2018-й объявлен Годом добровольца (волонтера). Все связанные с этим события призваны популяризировать благотворительность, поднять престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, помочь людям стать менее равнодушными и более лояльными по отношению к тем, кто нуждается в помощи.



«Для «Трилитона» благотворительность стала нормой, – подчеркивают на предприятии. – Весь 2017 год компания помогала подопечным фонда «Сохрани жизнь» – детям с онкологией и их семьям. В 2018 году добрая традиция продолжается».



Сохраняя жизни



Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» действует в Приморье с июня 2009 года. Эта организация помогает онкогематологическому центру краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке и семьям, дети в которых болеют онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Несмотря на то что государство обеспечивает их необходимыми лекарствами, каждая семья, столкнувшаяся с таким заболеванием, как рак, сталкивается и с трудностями разного характера, и решение проблем в каждом случае требует индивидуального подхода. Поэтому фонд берет на себя помощь родителям в поиске и оплате новых, максимально эффективных и наиболее подходящих лекарственных средств, которые не входят в перечень бесплатных препаратов, за счет фонда осуществляется и отправка детей и их сопровождающих в клиники западной части России в кратчайшие сроки.



Детский краевой онкогематологический центр является структурным подразделением ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в возрасте от рождения до 18 лет включительно.



Время – главный аргумент



В 2017 году «Трилитону» удалось помочь подопечным фонда с авиаперелетами в центральные клиники страны, с лабораторными исследованиями, с приобретением препаратов, отправкой экспресс-анализов и т.д.



Реализация акции стала возможной благодаря постоянным клиентам «Трилитона», отмечают в компании. Это крупные компании-застройщики, подрядные организации, строительные бригады, а также частные лица, кто приобретает бетон для собственного строительства.



Только за четвертый квартал минувшего года на собранные в рамках акции средства удалось осуществить 14 перелетов детей в центральные российские клиники, провести 66 лабораторных исследований и обследований, приобрести девять препаратов, не входящих в субсидируемый государством список, и т.д.



– Необходимость в сборе средств стоит перед благотворительными фондами постоянно, – поясняет директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. – Сейчас в России государство оплачивает лекарственные средства, входящие в определенный перечень. Медикаменты, выходящие за пределы перечня, оплачивают фонды. Государство оплачивает покупку медицинского оборудования в больницы. Фонды покупают аппаратуру, позволяющую жить дома даже детям, которым не обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких, например. В таком деле, как борьба с тяжелой болезнью, каждый рубль – это неоценимый вклад и шанс на спасение.



Большая доля расходов, которые закрывает наш фонд, – это авиаперелеты. Многим детям требуется проходить дополнительные обследования и лечение в клиниках в центральной части России. И здесь очень важна оперативность: нужно своевременно купить билеты для ребенка и его мамы и отправить на обследование. Более того, спонсорская поддержка помогает именно в срочных ситуациях, когда важна каждая минута. По закону ребенка нельзя направить на лечение самолетом, если билет на поезд стоит дешевле. К сожалению, такова существующая практика субсидирования перевозок больных детей. А что такое дорога на поезде? Это потраченное время. Либо ты отправляешь ребенка самолетом и он в течение нескольких часов прибывает в клинику, либо ты тратишь несколько дней на железнодорожный путь. Такая разница может иметь принципиальное значение для здоровья некоторых наших подопечных. Поэтому помощь спонсоров в этих вопросах – наше спасение.



Сегодня государство очень трепетно и внимательно относится к больным детям, но бывают индивидуальные случаи, где спонсорская поддержка может быть не просто полезна, а необходима. И именно поэтому акция «Трилитона» крайне важна в деле оказания своевременной помощи больным детям.



Благодаря перечислениям компании по итогам прошедшего года удалось помочь оплатить лабораторные исследования и обследования для более двадцати детей – пациентов онкогематологического центра.



Также большое значение для детей имеет отправка экспресс-анализов. Поскольку анализы к месту назначения необходимо доставить в максимально сжатые сроки, приходится прибегать к помощи специальной курьерской службы, услуги которой стоят недешево.



Немалая часть благотворительной суммы пошла также на приобретение необходимых, но не входящих в перечень бесплатных лекарств.



Все ради детей



Участвует «Трилитон» и в отдельных акциях, которые организует фонд «Сохрани жизнь». Например, 1 июня, в День защиты детей, традиционно проводится благотворительный аукцион «Рисую! Мечтаю! Живу!». Картины, что здесь выставляются и разыгрываются, имеют особенную ценность. Эти картины – своего рода инструменты лечения, поскольку рисование полноправно входит в терапевтический комплекс: представленные на аукционе работы написаны детьми, которые борются с онкозаболеваниями. К тому же не стоит недооценивать позитивный эффект от того, что ребенок понимает: его картина кого-то заинтересовала, пользуется спросом. И значит, его творчество приносит ощутимую финансовую пользу фонду. Деньги, вырученные с продаж, поступают в фонд «Сохрани жизнь» и, соответственно, направляются на помощь детям – пациентам отделения онкогематологии Краевой детской клинической больницы № 1.



В прошлом году в аукционе участвовал и «Трилитон», он выкупил два лота. Приобретены картины «Заботливая мама» и «Закат на озере», сейчас они украшают офис компании.

Автор: Евгений СИДОРОВ