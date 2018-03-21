Синдром Вити Малеева у родителей Почему нельзя заставить детей любить читать

Дети перестали читать и вместо книг постоянно сидят в гаджетах? Как это исправить, корреспондент «В» решил узнать у специалистов Приморской краевой детской библиотеки.

Те, кто еще считает, что библиотека – место, где просто выдают книжки, глубоко заблуждаются. И «В» неоднократно рассказывал своим читателям об интереснейших мероприятиях, проходящих в стенах библиотек.



Не выбрасывайте книги на свалку



Недавно ежегодную всероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» провела краевая детская библиотека. По словам ее сотрудников, удивляет даже не то, что люди делятся своими книгами, а то, как они это делают.



– Главная цель этой акции – собрать литературу для муниципальных библиотек края, в которые годами не поступают новые издания. Люди просто не могут взять интересующие их книги – их нет! В прошлом году мы собрали около 300 книг для библиотеки Яковлевского района. На самом деле нам принесли около тысячи, но большая часть изданий не подошла по возрасту. Взрослую литературу мы передали в воинские части. В этом году собирали книги для Централизованной библиотечной системы Надеждинского муниципального района, – рассказала Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы. – Жители Владивостока принесли нам почти 3 тысячи книг. Более тысячи хороших детских изданий уже переданы в Надеждинское. Взрослую литературу, как и в прошлом году, отправляем в воинские части.



По словам Натальи, люди, откликнувшиеся на призыв поучаствовать в акции, самые разные. Некоторые молча приносят несколько экземпляров или большой пакет с книгами (чаще всего дарят классику, энциклопедии) и уходят, даже не назвав имени. А другие представляются, оставляют письменные пожелания читателям.

– Иногда горожане приносят совершенно новые книги – покупают в магазине специально для библиотеки. Однако чаще всего книги попадают в библиотеку потому, что люди не готовы выбросить их на помойку. Например, приходил мужчина, принес много отличных книг. Его сын вырос и переехал в Москву, домой он больше не вернется, и книги стали не нужны, – добавила Наталья.



Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку



Специалисты утверждают: мнение о том, что дети ничего не читают, совершенно ошибочно. И сегодня есть книги, на которые в библиотеках – очередь. Это могут быть произведения, заданные в школе или популярные сейчас у детской аудитории.



Есть несколько причин, чтобы записаться в библиотеку не только детям, но и взрослым. Основная – это, конечно, высокие цены на печатные издания.



– Некоторые люди и рады бы собрать собственную библиотеку, но не у всех есть на это деньги. Сейчас в среднем одна книжка, причем не самого высоко качества печати, стоит порядка 300 рублей. Так что не каждый человек будет покупать книгу неизвестного ему автора, тем более для ребенка. Впрочем, это следствие неосведомленности и взрослых, и детей о новинках современного книжного рынка.



– Большинство взрослых не читают о новинках детской литературы, не следят за отзывами критиков на книги современных авторов, не составляют для себя списки, выбирая лучшее. Да и не все книжные магазины готовы к экспериментам. Как правило, останавливаются на стандартном наборе изданий для детей: Пушкин, Маршак, Чуковский, Барто. Эти книги проверены временем, их купят, – поясняют библиотекари. – Мы же на своем сайте размещаем аннотации издательств на произведения и отзывы о новых или незаслуженно забытых книгах.



Впрочем, даже популяризация чтения и книг не самая первостепенная задача библиотекарей. Главное, чтобы читателям здесь было по-домашнему тепло и уютно. Так, на протяжении нескольких лет в детскую краевую библиотеку после обеда заходил мальчик, брал книгу и садился в кресло в самом дальнем углу.



– Он приходил к нам не раз и не два в неделю, а ежедневно. Если он вдруг отсутствовал, это означало, что он заболел. Оказалось, что у подростка появилась мачеха и мальчик раньше отца домой возвращаться не хотел. Коротал время у нас. Слава богу, что кто-то однажды показал ему дорогу в библиотеку, – рассказала Наталья Полянская.

По ее словам, библиотека знает немало подобных историй. Потому, как поется в одной из детских песен, «очень важно для человека знать дорогу в библиотеку».



Что такое кортик и кто такой Тимур?



Ответить на вопрос, что сейчас читают дети, невозможно. По словам библиотекарей, у всех разные вкусы. Чаще всего спрашивают приключения и фэнтези. Но иногда детские вкусы удивляют даже специалистов.



Кто-то сам, без принуждения со стороны школы и родителей, запоем читает литературу о Великой Отечественной войне. Кто-то интересуется книгами о маме Му, которая все время хочет того, что недозволено коровам или Вилли – мальчику с синдромом Дауна. Один читатель всерьез озадачил и библиотекарей, и свою маму: заказал художественные книги о рыбалке… Так что сказать что-то конкретное о вкусах поколения невозможно.



Ребята не испытывают большого интереса к детским книгам, на которых воспитывались нынешние взрослые. Например, «Тимура и его команду», «Кортик» и «Витю Малеева в школе и дома» они по собственной инициативе не прочтут: им непонятны ни эпоха, ни переживания героев.



– Более того, современным детям непонятны многие слова из книг того времени, и в переизданиях появляются целые словари, – отметила Наталья Полянская.



Подобную литературу ребята могут прочесть, потому что родители настояли. В библиотечной среде есть «диагноз» для мам и пап, выбирающих книги для своих чад по своему вкусу.



– Мы называем это синдромом Вити Малеева, – смеется Наталья. – Родители приходят в библиотеку и просят совета. Мы предлагаем разные интересные книги, но они в итоге отказываются от всего нового, им неизвестного и берут то, что помнят из своего детства. Например, «Витю Малеева». Только они не понимают: то, что когда-то нравилось им, может не понравиться их ребенку. Не следует проявлять настойчивость и заставлять читать то, что ребенку не по вкусу.



Как заставить детей полюбить читать? К сожалению, это самый популярный вопрос родителей к библиотекарям.



– Никак, – убеждена Наталья. – Любовь можно попробовать привить. Делать это надо с раннего детства. Есть хорошая традиция читать детям вслух, о которой многие мамы и папы забыли. Попробуйте начать читать вечером вслух младшему и увидите, что старший оторвется от телефона или компьютера и тоже будет слушать. Если ребенок учится уже в 6-м классе, но никогда раньше не читал ничего, кроме школьных учебников (да и их не очень-то читал), если в доме нет книг, если ребенок не видел родителей читающими, то вполне возможно, что полюбить чтение он не сможет никогда.

Вместе с Михалковым и Носовым

Разумеется, забывать о классике детской литературы нельзя, но и ею одной дети сыты не будут. По просьбе «В» библиотекари составили список самых популярных сегодня книг у малышей и подростков.

Кристине Нестлингер «Рассказы про Франца»

Франц – прекрасный белокурый малыш, очень переживающий, что нестерпимо похож на девчонку. Его не успокаивает ничто: ни детские фотографии папы, ни тихие разговоры мамы. Ведь, как только он переступает порог собственной квартиры, другие мальчишки не упускают возможности, чтобы над ним подтрунить. У Франца есть старший брат Йозеф, ему 12, и, кажется, ему совершенно нет дела до проблем этого «клопа и балбеса». Так ли это на самом деле? Конечно же, нет. За маской детского безразличия скрыта настоящая безграничная любовь.



Ульф Старк «Пусть танцуют белые медведи»

Повесть рассказывает об обычном подростке Лассе: он не блещет в учебе, ходит в потертых брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит на улицах. Но однажды жизнь Лассе круто меняется. Он вдруг обнаруживает, что вынужден делать выбор между новым образом примерного мальчика с блестящими перспективами и прежним Лассе, похожим на своего непутевого и угрюмого, как медведь, отца. И он пытается примирить два противоречивых мира, найти свое место в жизни и – главное – доказать самому себе, что может сделать невозможное…



Станислав Востоков «Я бы так не смог: стихи»

Стихотворения о дворе и доме, о школе, о страшном, о грустном, о путешествиях, о неопознанных летающих объектах написаны с присущим автору юмором.



Иллюстрированные книги бельгийского художника Квентина Гребана

Герои сказок – и люди, и животные. Одних автор наделил мудростью, храбростью, сметливостью, дружелюбием. О других пишет с иронией. Вызывает уважение отец мышиного семейства Арчибальд, который, пересилив страх, отправляется в большой город за подарком ко дню рождения дочери-малышки Луизы. С улыбкой читается история мальчика Камаля, решившего сделать подарок незнакомой девочке. Вместе с маленькой божьей коровкой Сюзеттой искренне радуешься встрече с мамой.



Свен Нурдквист – серия книг про Петсона и Финдуса

Старый фермер Петсон – одинокий чудак, рассеянный, добрый и очень любящий что-нибудь мастерить. Его жизнь была размеренной и, по правде говоря, не слишком веселой, пока в ней не появился маленький котенок Финдус. Он развеял грусть и одиночество старика, и теперь в домике Петсона не до скуки.



Дина Сабитова «Три твоих имени»

Специалисты утверждают, что имя человека может определять его судьбу, жизненный путь. Но бывает и наоборот: меняются обстоятельства жизни, окружение, и имя у человека становится другим. Так и происходит с главной героиней повести Дины Сабитовой – Маргаритой Новак.

В начале книги ее зовут Риткой, она собирается осенью в первый класс, а пока поет песни, пьет чай с пирогами у соседки Муратовны и ходит за земляникой в Каменный лог. Есть у Ритки младшая сестра. Есть и мамка с таткой; жаль только, что они забывают сварить еды, забывают, что у Ритки нет валенок и что детям пора спать… Неожиданно жизнь девочки меняется, и Ритка получает второе имя – Марго… Теперь у нее есть и обед, и ужин, и теплая одежда, и даже друзья. Но нет главного – семьи.



Корнелия Функе «Повелитель драконов»

Где-то в Гималаях находится Подол Неба – долина, где со своими собратьями надеется укрыться от людей серебряный дракон Лунг, питающийся лунным светом. Вместе с кобольдихой Серношесткой, любительницей сушеных грибов, он отправляется на разведку.

Но разве долгий и неизведанный путь из Шотландии в Гималаи может обойтись без приключений? Так уж случилось, что их спутниками стали мальчик Бен и гомункулус Мухоножка. От злобного чудища, оказавшегося василиском, Лунга спасает профессор Визенгрунд, а джинн Азиф ответит на вопрос Бена, потому что он оказался первым человеком за много тысяч лет, который спрашивал не для себя.

Справка «В»

Если в вашей домашней библиотеке есть издания, хорошо сохранившиеся (не надо нести откровенную макулатуру), но больше ненужные, отнесите их в библиотеки.



Круглый год сдать книги – и детские, и взрослые – можно в библиотеки Владивостока. Их принимают специалисты отдела комплектования, который расположен по адресу: ул. Полярная, 7.



Взрослую литературу вы также можете отдать в краевую библиотеку им. Горького (ул. Некрасовская, 59а).

Автор: Анна МИРОНОВА