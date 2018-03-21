Адмирал Чулков. Прерванный полет Две улицы-новостройки в мурманском городе Североморске и приморском Фокино с недавних пор носят имя четвертого командующего 10-й ОпЭск контр-адмирала Джемса Чулкова. Он трагически погиб 7 февраля 1981 года в авиакатастрофе на аэродроме в городе Пушкине под Ленинградом.

Сейчас в городе на Неве живет его племянник, бывший командир атомного подводного ракетоносца ТОФ капитан 1-го ранга Игорь Чулков. Корреспондент «В» связался с ним по телефону.



– Ваш дядя родом из российской глубинки. Откуда у него такое необычное имя?



– Так назвала его мама. В начале 1930-х к ним в деревню в Калининской области приезжал коллектив художественной самодеятельности, в его составе был обрусевший чернокожий юноша (этакий повзрослевший Максимка из одноименного фильма о русских военных моряках), он лихо играл на гармошке. Звали его Джеймс. А бабушка наша услышала Джемс.



Детство Джемса Константиновича пришлось на Великую Отечественную войну. Семья жила в прифронтовой полосе, дядя вспоминал, как село постоянно бомбили немцы. Поскольку все мужчины ушли на фронт, подросткам пришлось заменить их и в колхозе, и в домашнем хозяйстве. Мальчишки снабжали продуктами шагавших через село на передовую солдат и ехавших в тыл раненых.



– А как мальчишка, ни разу не видевший моря, стал морским офицером?



– Да, какое уж море в русской глубинке… А сам он рассказывал, что это была самая сильная мечта детства. Поэтому в 15 лет поступил в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. А в 1953-м окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище, причем с золотой медалью. Вообще, Джемс Константинович при каждой возможности пополнял свои знания. В 1962 году получил красный диплом в Ленинградском кораблестроительном институте на судомеханическом факультете. А в конце 1970-х учился на курсах командиров эскадр, дивизий и бригад при Военно-морской академии.



Службу начал на Балтике командиром артиллерийской башни главного калибра эскадренного миноносца «Отчетливый». Был помощником командира большого ракетного корабля «Зоркий». В 1967-м году стал командиром БПК «Образцовый». Несколько лет служил начальником штаба и командиром различных бригад в составе Балтийского флота. Затем был Северный флот, где он принял командование 2-й дивизией противолодочных кораблей.



А в 1979 году уже в чине контр-адмирала возглавил 10-ю ОпЭск. В тот момент в ее состав входило более 30 кораблей различного назначения: тяжелые авианесущие, ракетные и артиллерийские крейсера, эскадренные миноносцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, в том числе и новейшие корабли третьего поколения. В оперативном подчинении в составе эскадры находились дивизия атомных многоцелевых подводных лодок и полк морской ракетоносной авиации. А это тысячи военных моряков, их семьи на берегу. Уровень ответственности просто зашкаливал.



Ну и проблем, с которыми приходилось сталкиваться ежедневно, было с избытком. Речь не только о боеготовности эскадры в океанских зонах.



К примеру, в состав ТОФ тогда вошел тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Минск». Он всегда находился на рейде. Открытая якорная стоянка не обеспечивала его безопасности, особенно осенью-зимой, когда в Японском море часто бушуют жестокие шторма. С усилением ветра крейсер снимался с якоря и уходил штормовать в открытое море вместе с несколькими кораблями охранения.



Ежедневно плавсредствами к нему доставлялась масса различных грузов: топливо, вода, продовольствие. Для этого был задействован целый дивизион вспомогательных судов. Электроэнергией, паром и теплом авианосец обеспечивал себя сам. Все это вместе взятое приводило к огромному расходованию материальных средств, моторесурса главных и вспомогательных механизмов и их преждевременному износу. А на подходе находились еще два гиганта: ТАКР «Новороссийск» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе»…



На всех своих боевых постах Джемс Константинович нес службу ответственно и профессионально, его уважали сослуживцы и подчиненные, на него полагалось вышестоящее командование. Эскадра с честью несла свою вахту. Не случайно в мирное время адмирала Чулкова наградили боевым орденом Красной Звезды.



К огромному сожалению, этот блестящий офицер погиб вместе с группой представителей высшего командования ТОФ в результате авиакатастрофы самолета Ту-104 при взлете с аэродрома в Пушкине. Вместе со своими коллегами и друзьями он покоится на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.



Его вдова Тамара Ивановна все эти годы бережно хранит память о нем. Она работает в комитете вдов героев ВМФ, занимается организацией мероприятий, посвященных памятным датам, созданием музеев, храмов, мемориальных досок на родине героев, поддержкой их семей. Помогает музею Березорядской школы на его родине, в Тверской области, которая носит имя контр-адмирала Джемса Чулкова. Ученики там изучают историю морского флота, пишут сочинения о своем земляке, а многие юноши поступают в офицерские училища ВМФ.



– Вы и сами пошли по пути своего дяди?



– Да, и совершенно об этом не жалею. Долгие годы я служил на Камчатке и в Приморье, командовал многоцелевой подлодкой в составе 4-й флотилии подводного плавания. И сейчас моя работа связана с морем, тружусь на ледокольном флоте.