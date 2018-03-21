Кто районом руководил, того пчелы не испугают С детства знала, что папа может все. Выросла и поняла: это так и есть. Мой папа, Семен Михайлович Эпов, может построить дом, водить БТР, управлять целым районом, готовить, рисовать, дискутировать на самые разные темы, совершать романтичные поступки и быть самым лучшим отцом.

Когда мы с братом были маленькими, папа водил нас в лес – это были самые правильные уроки природоведения, мы изучали травы и деревья, а однажды встретили бурундука. Летом ходили купаться на речку, разворачивали пикники, папа делал салат из водорослей – их было интересно собирать и вкусно есть. А зимой мы обожали кататься на санках. Говорят, любишь кататься – люби и саночки возить. А мы не только не возили саночки, нам даже на горку не приходилось подниматься, папа лихо затаскивал туда санки, груженные мною и братом.



Когда в начале 90-х родители отмечали десятилетие свадьбы, в поселке, где мы жили, можно было купить только гвоздики. Накануне праздника все отправились спать, а папа поехал в Читу (это около 350 км), чтобы купить маме розы. Сюрприз удался – он вернулся под утро с букетом розовых роз.



Папе можно задать вопрос на любую тему и получить на него ответ. История, государственное устройство, экономика, геополитика и многое другое – порой быстрее уточнить у папы, чем у Гугла. Как-то на семинаре в академии госслужбы и народного хозяйства мы работали группами, на кону – экзамен автоматом. По заданию необходимо представить проект развития территории. И тут мой одногруппник, депутат Госдумы (мы получали второе высшее образование), говорит: «Настя, а может, ты папе позвонишь и он придумает?» А что, мы часто всей группой у Семена Михайловича консультировались, он ведь много лет работал на руководящих должностях.



Своими суждениями и поступками папа научил нас с братом с уважением относиться к своим корням. История рода Эповых отслеживается с XV века, и отец может рассказать о каждом из поколений. Папа безмерно уважает своего деда, Макара Георгиевича, погибшего в годы Великой Отечественной войны, и всех представителей поколения, подарившего нам мирное небо. Когда он приезжает в свое родное село, непременно заезжает к ныне здравствующим ветеранам, чтобы просто пообщаться.



Мой прадед Макар был казаком, поэтому папа увлекся еще и историей казачества. Он прочитал множество книг, изучил архивные документы и даже сшил себе казачью форму.



С юных лет папа увлекается охотой и любит собак. Сейчас его верному охотничьему псу, восточносибирской лайке Тимону, уже 12 лет. Старина Тим самостоятельно даже в машину залезть не может, но папа все равно берет его на охоту – подсаживает в машину, а в лесном зимовье у пса есть свой матрас, подушка и спальное место, на которое никто из охотников уважительно не претендует.



Еще одно увлечение папы – пчеловодство. В память о своем отце, Михаиле Макаровиче, папа оставил его пасеку и, несмотря на тотальную занятость, балует нас медом. Отец и в технике здорово разбирается, умеет водить практически все – от мотоцикла до вертолета.



Недавно папа отметил 55-летие, однако всегда готов учиться и пробовать новое, будь то дегустация улиток или катание на американских горках.



Сейчас папа еще и дедушка, чем очень гордится. Четырехлетние близнецы Артем и Антон деда уважают и во многом хотят быть на него похожими. А для нас с братом папа остается настоящим примером во всем.



Анастасия Эпова, Владивосток