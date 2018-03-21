Спасибо, папа, что объяснил правило бумеранга Всегда так получается, что все идеальное мы видим на экранах кинотеатров или на страницах книг: красивых и правильных людей, идеальные отношения… Но мне повезло – мой идеал существует не в иллюзорном мире режиссеров и писателей, а в моем собственном и очень реальном. Это мой папа, Александр Яковлевич Фрадков.

В детстве я отказывалась от чтения книг на ночь – больше волшебных сказок мне нравились папины истории из жизни. Так он их называл. То расскажет, как они с двумя лучшими друзьями, Олегом и Вороном, ездили на поезде в Сочи, прогуляли все деньги и еле-еле насобирали на обратные билеты. То как они все с тем же Олегом дорогой и редкий по советским временам костюм Ворона за занавеской спрятали и ржали над попытками друга его отыскать.



Еще папа – мой идеал мужа и отца. Он нежно любит маму, трогательно заботится о ней и готов хоть посреди ночи сорваться, чтобы бежать за чем-то необходимым для нее. Мой папа может и еды приготовить, и дома убрать, и сорняки в палисаднике прополоть. А до мытья посуды он маму просто не допускает (замечу, это единственный для нее запрет).

Всегда моет сам.



Есть у него еще одна традиция: на все важные праздники и день рождения встает ни свет ни заря, едет в цветочный магазин, покупает огромную корзину роз и ставит у изголовья кровати. Мама открывает глаза – а перед ней такая красота!



Пока я жила с родителями, с тех пор как пошла в детский сад и до второго курса института, папа вставал раньше всех в доме. Готовил завтрак, потом будил меня. Пока я собиралась, готовил меня к выходу: чистил сапоги, заправлял кровать и шел прогревать машину, чтобы отвезти меня. Просто потому, что я дочка, его маленькая девочка (да, даже если второкурсница!).



И еще папа заложил в мою голову важные вещи: надо жить честно, по совести. Тогда судьба сама поможет. А если врать, воровать и подставлять других, бумеранг рано или поздно вернется. По этим правилам он живет и сам.



Когда я слышу истории разных людей об их отношениях с мужьями и отцами, каждый раз думаю, насколько нам с мамой повезло. Благодарна маме, что она в свое время вытащила такой лотерейный билет в виде идеального мужчины.



Анна Фрадкова, Владивосток