Папа может! Акция «Папа может!», начатая газетой «Владивосток» в преддверии Дня защитника Отечества, не заканчивается благодаря нашим читателям. Они продолжают присылать письма в ее адрес, и мы не можем не публиковать их – настолько интересны и трогательны истории о самых лучших отцах на свете. Поэтому акция «Папа может!» считается бессрочной.

Ведь это правда: папа может все! Защитить, утешить, рассмешить, отремонтировать сломанную игрушку, даже испечь пирог… А главное, стать настоящим другом, который всегда поддержит в трудную минуту, а в счастливую будет радоваться вместе с тобой. И ты им бесконечно гордишься.



Напоминаем: принять участие в акции «В» может любой желающий. Пришлите нам фото, на котором вы (или ваши дети, внуки) вместе с папой. И расскажите, какой он – ваш отец. А мы с удовольствием опубликуем и снимок, и рассказ.



Наши адреса: news@vladnews.ru, vlad-ivo@yandex.ru – с пометкой «Конкурс «Папа может!»; 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «Папа может!». Ждем ваших снимков и рассказов.



P.S. Если вы направляете нам снимок, на котором изображены дети, то тем самым подтверждаете, что вы официальные представители ребенка и даете разрешение на публикацию фото в газете «Владивосток» и на сайте wladnews.ru.

Автор: Отдел новостей «В»