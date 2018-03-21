Отменить порочное наследие Приморцы, среди которых и обычные жители края, и бизнесмены, начали подавать в краевой суд административные иски к администрации Приморья. Граждане требуют признать недействительным скандальное постановление «Белого дома», поставившее многих из них на грань разорения.

Все заявители – арендаторы земельных участков, принадлежавших администрации края. Яблоком раздора в данной ситуации стало постановление администрации ПК № 75-па от 11 марта 2015 года, точнее, 13-й пункт этого правового документа. Где черным по белому указывалось, что арендодатель в случае изменения арендной платы за земельный участок обязан известить об этом арендатора.



Так оно и было всегда: увеличивается арендная плата, изменяется ее расчет – об этом письменно уведомлялись все арендаторы земельных участков. И недовольных граждан не было. Пока в августе 2016 года не появилось еще одно постановление администрации ПК за № 376-па, отменившее обязанность госорганов – в данном случае департамента земельных и имущественных отношений – извещать арендаторов о нововведениях в договоре аренды. А также производить перерасчеты по арендной плате. Теперь осуществлять эту арифметику чиновники вменили арендаторам земельных участков.



Авторы новоявленного постановления, видимо, полагали, что землепользователи станут самостоятельно узнавать о нововведениях на сайте «земельного» ведомства через Интернет. Тех же, кто эти новшества вовремя не увидел и не сделал своевременно перерасчет, ждет начисление пени в размере 0,1 % от размера арендной платы. А это ни больше ни меньше 36 процентов годовых... И таких несведущих на сегодняшний день уже более 50 человек. Но пострадавших от скандального постановления администрации ПК № 376-па может быть гораздо больше. И среди них пенсионеры, например, владельцы гаражей, которые не владеют компьютерами и далеки от Всемирной паутины. А это уже грозит социальным взрывом. Но и это еще не все!



Согласно поправкам в постановлении № 376-па, принятым администрацией бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского, новый размер арендной платы стал применяться не с 2016 года, что было бы логично, а с 2011-го! Но об этом арендаторы узнали только в конце 2017 года, когда получили извещение о явке их в суд. Департамент требовал уплатить просроченную пеню. Хотя до этого ответчики исправно вносили арендную плату и никто их не предупреждал о задолженности.



Действительно, в договорах аренды предусмотрена ответственность за просрочку платежа. Но почему чиновники не предупредили предпринимателей своевременно, а дождались, пока пеня вырастет до астрономических размеров? Нет ли здесь желания освободить земельные участки для своих людей? О подобной практике департамента земельных и имущественных отношений «В» в свое время рассказывал.



Кстати, у некоторых землепользователей задолженность по пене уже около 100 млн рублей. И если суд встанет на сторону госоргана, то большинство предпринимателей просто разорится. О какой тогда поддержке местного бизнеса здесь можно говорить?



Необходимо отметить, что подобная порочная практика взимать пеню задним числом и нагружать землепользователей расчетами арендной платы применяется только в Приморском крае.