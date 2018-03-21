Еще пять современных детских садов появится во Владивостоке Строительство и реконструкция сразу пяти дошкольных учреждений начнется в приморской столице в 2018 году. Об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил на одной из встреч с горожанами.

Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи ребятишек в возрасте от 1,5 до 6 лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале, уточняет пресс-служба мэрии.



– Строительство детских садов стало возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры, – отметил Виталий Веркеенко. – Сейчас в городе работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают почти 25 тысяч воспитанников. Рост рождаемости влечет за собой увеличение потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях образования. Участие в федеральных и краевых программах позволит нам решить вопрос с обеспечением детей местами в муниципальных детских садах.



Самый большой детсад на 350 мест будет реконструирован на улице Постышева, 7а. Когда-то здесь было дошкольное учреждение, в которое ходили 220 малышей, но в годы демографического кризиса его отдали в частные руки. В 2013 году администрации Владивостока удалось выкупить и оформить здание в муниципальную собственность. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого детсада, увеличив его проектную мощность с 220 до 350 мест. После реконструкции у ребятни Первореченского района появится современный детский сад на 18 групп, четыре из которых будут ясельными – для малышей от 1,5 до 3 лет.



Еще один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвертым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока.



Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе, на улице Станюковича, 31а. Проектом здесь предполагается семь групп на 150 детей.



Детский сад на 230 мест построят и в пригороде, на улице Маковского, 157а. Здесь будет четыре младших группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительные.



Пятым станет детский сад на улице Тихвинской, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детсад примет в свои стены 120 воспитанников.



Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Автор: Отдел новостей «В»