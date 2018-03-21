В большую жизнь под «Крыльями Востока» «Крылья Востока» – так будет называться праздник для выпускников школ, который впервые пройдет во Владивостоке в этом году.

Именно это название победило в рейтинговом голосовании, которое проводилось на сайте администрации Приморья, сообщает краевая пресс-служба. В нем приняли участие несколько тысяч человек.



– На протяжении последней недели лидировали «Крылья Востока» и «Белый парус». Большинство голосов набрал первый вариант, – рассказал руководитель Центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин.



Напомним, что идею проведения общего большого праздника для выпускников выдвинул врио губернатора Андрей Тарасенко. На днях ему представили проект этого масштабного мероприятия. Как и планировалось, оно состоится на набережной Цесаревича и в нем будут задействованы наши легендарные парусники.



– Мы уже приступили к переговорам с компанией, которая сможет организовать на высшем уровне световое и пиротехническое шоу в акватории бухты Золотой Рог и на Золотом мосту, – пояснил Сергей Матлин.



Андрей Тарасенко поручил организаторам проработать все мелочи, чтобы шоу получилось по-настоящему впечатляющим, запоминающимся, а увидеть его смогли как можно больше жителей и гостей края. Планируется, что праздник выпускников станет в Приморье ежегодным.

Автор: Отдел новостей «В»