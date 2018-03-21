Корень жизни в шоколаде

Шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня, создали ученые Школы биомедицины ДВФУ. Главный ингредиент сладости получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ корня жизни.

21 март 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4299 от 21 март 2018

Как информирует пресс-служба вуза, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология, в результате которой извлечение ценных компонентов из женьшеня происходит на наноуровне. В результате новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, то есть очень полезен. И, конечно, вкусен.


В составе продукта использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района. Экстракт, полученный с помощью нанобиотехнологий, позволяет сохранить максимум биологически активных веществ этого драгоценного сырья. В плитке такого шоколада содержится суточная доза полезных компонентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.


В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото. Шоколад, обогащенный активными веществами корня жизни, может стать одним из брендовых продуктов Приморья. В настоящее время технология дорабатывается.

Автор: Отдел новостей «В»