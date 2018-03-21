Корень жизни в шоколаде Шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня, создали ученые Школы биомедицины ДВФУ. Главный ингредиент сладости получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ корня жизни.

Как информирует пресс-служба вуза, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология, в результате которой извлечение ценных компонентов из женьшеня происходит на наноуровне. В результате новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, то есть очень полезен. И, конечно, вкусен.



В составе продукта использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района. Экстракт, полученный с помощью нанобиотехнологий, позволяет сохранить максимум биологически активных веществ этого драгоценного сырья. В плитке такого шоколада содержится суточная доза полезных компонентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом.



В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото. Шоколад, обогащенный активными веществами корня жизни, может стать одним из брендовых продуктов Приморья. В настоящее время технология дорабатывается.

Автор: Отдел новостей «В»