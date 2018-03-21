Повелитель стихий Федор Конюхов войдет в киноисторию «Повелитель ветра» – таково рабочее название нового художественного фильма, к съемкам которого приступает известный российский режиссер Федор Бондарчук. А в центре сюжета – жизнь его тезки Федора Конюхова, знаменитого путешественника и нашего земляка.

Как сообщает информагентство ТАСС, о своем новом проекте Федор Бондарчук рассказал прессе в начале нынешней недели, во время очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино. На вопрос о том, кто из актеров воплотит в жизнь образ путешественника, Бондарчук ответил, что пока этот вопрос находится в стадии решения, – на роль Конюхова идет кастинг.



Напомним, что в 2016 году Федор Бондарчук был президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого». Хочется верить, что к мысли о съемках фильма про мастера одиночных кругосветных путешествий в разных стихиях его подтолкнули в том числе великолепные пейзажи Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»