Юные шахматисты сразились на турнире памяти народного учителя Юбилейный турнир по шахматам среди школьников Приморского края, посвященный памяти народного учителя СССР Николая Дубинина, прошел во Владивостоке. Уже много лет эти соревнования пользуются большим уважением и детей, и их родителей.

В этом году учителю-новатору, почти 30 лет возглавлявшему школу-интернат, теперь названную его именем, исполнилось бы 90 лет. Николай Николаевич прославился на всю страну внедрением новых методов обучения, а еще он очень любил шахматы и прививал любовь к этой игре своим воспитанникам.



Вот уже 10 лет в марте общественный благотворительный фонд Николая Дубинина, возглавляемый известным спортивным общественником заслуженным работником физкультуры и спорта России, кавалером ордена Почета Валерием Семеновым, собирает школьников края на шахматные баталии. Поддерживают соревнования дети Николая Николаевича, ныне уважаемые ученые: доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Дубинин и физик-ядерщик Александр Дубинин. Помещение для проведения турнира предоставила школа-интернат для одаренных детей имени Н. Н. Дубинина, а организацию соревнований и судейство взяла на себя шахматная федерация Владивостока.



Многие ныне известные шахматисты, будучи школьниками, принимали участие в турнире памяти Николая Дубинина: победитель первенства Европы среди школьников Кирилл Шубин, неоднократные призеры чемпионата Дальнего Востока Расул Мусаев и Любовь Михайлова, президент Приморской федерации шахмат Владимир Чухачев и другие.



В этом году в соревнованиях участвовали 55 юных шахматистов из Владивостока, Артема, Уссурийска и поселка Новошахтинского. Победитель турнира определился лишь в последний момент, им стал Максим Щукин из Владивостока, набравший 8,5 очка из 9. На пол-очка отстал артемовец Владимир Шпаков. А на третье место вышел Владимир Медведев.



Среди девушек по 6 очков набрали воспитанницы новошахтинской шахматной секции Валерия Регер и Анастасия Черняк. По коэффициенту Валерия завоевала золотую медаль, а Анастасия – серебряную. Третье место заняла Алена Бегункова из Владивостока.



Специальными призами наградили самых юных участников и шахматистов, занявших четвертые места в своих категориях. Также все ребята получили сладкие подарки.

Автор: Андрей СТЕПАНОВ, президент шахматной федерации Владивостока