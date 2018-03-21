А помнишь, как наши забили тогда?.. Болельщики «Луча» с нетерпением ждут наступления 2 мая. И не только потому, что в этот день нашим «тиграм» предстоит календарная встреча с курским «Авангардом» на стадионе «Динамо». Главная причина в предстоящем юбилее: любимой футбольной команде Приморья исполнится 60 лет.

Напомним, что зарождался большой футбол в приморской столице еще в начале 1950-х, когда на предприятии «ЭРА» была сформирована футбольная команда под названием «Луч». Этот коллектив любителей прошел путь от чемпиона края до серебряного призера чемпионата РСФСР. А в 1958 году «Луч» стал третьей во Владивостоке футбольной командой профессионального уровня после «Судостроителя» и «Динамо».



В честь предстоящего юбилея во Владивостоке готовится праздничная программа для самого «Луча» и его болельщиков. Тем временем газета «Владивосток» на протяжении ближайшего месяца будет рассказывать о различных этапах выступлений нашей команды в разных чемпионатах страны и достигнутых ею рекордах. Запланированы и эксклюзивные истории.



А пока мы предлагаем своим читателям, причисляющим себя к поклонникам «Луча», принять активное участие в подготовке юбилейных публикаций. Мы готовы напечатать на страницах газеты ваши воспоминания о выступлениях любимой команды во всесоюзных и российских чемпионатах. Присылайте также в редакцию свои фотографии, сделанные во время памятных матчей «Луча».



Ждем ваших писем по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, для Николая Кутенких. Или по электронной почте: Kutenk@list.ru.

Автор: Николай КУТЕНКИХ