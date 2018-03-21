Горожане выбирают комфорт и здоровье В столице Приморья прошло рейтинговое голосование за благоустройство общественных пространств

Чтобы и жителям было комфортно, и перед гостями не стыдно

18 марта жители Владивостока не только выбирали президента РФ, но и общественные пространства, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Вчера стали известны итоги рейтингового голосования.



Больше зелени и прогулочных зон



Как сообщили в пресс-службе Владивостока, участие в голосовании, инициатором которого стала администрация приморской столицы, приняли свыше 125 тысяч горожан.



Больше всего владивостокцев отдали свой голос за продолжение городского проекта «Берег здоровья» – за продление пешеходной тропы от спортивного комплекса «Олимпиец» (Батарейная, 2) до мыса Кунгасного (пляж на мысе Кузнецова). Эта территория соединится с уже существующей пешеходной тропой, которая проходит от стадиона МГУ имени Невельского до Спортивной гавани.



Второе место в рейтинговом голосовании получила зона отдыха «Площадь Спортивная гавань», проект подразумевает размещение на ней общественного туалета в районе ул. Адмирала Фокина, 1. Сейчас на территории набережной Спортивной гавани отсутствуют благоустроенные туалеты, подключенные к централизованным коммунальным системам. Реализация проекта предполагает установку мужского и женского туалетов, приспособленных в том числе и для маломобильных граждан.



Третьей по итогам голосования стала территория между набережной Цесаревича и улицей Светланской, включающая скверы Невельского, Пушкина и Матросский. По проекту это будет зеленая рекреационная зона, северной границей которой станет главная туристическая улица города – Светланская, южной – урез воды, а центральной осью – Корабельная набережная. Проект предполагает строительство на нижнем уровне набережной Цесаревича здания многофункционального культурно-досугового комплекса – рыбного рынка (в проекте благоустройства учтена потребность будущего рыбного рынка в площади и организована рекреационная зона и парковка). Существующие на верхнем уровне набережной Цесаревича скверы планируется связать в единую сеть с обустроенными пешеходными дорожками и площадкой для проведения общественных мероприятий. Также концепцией предлагается зонирование территории по возрастному принципу: размещение детской площадки и площадки для отдыха взрослого населения.



Как уже писал «В», всего в рейтинговом голосовании администрацией Владивостока было представлено 12 территорий, выбранных общественной комиссией города из предложений горожан. Помимо проектов-победителей в нем участвовали сквер им. Анны Щетининой, студенческий парк и ландшафтно-парковая зона на острове Русском, лестница в районе ул. Тунгусской, 69 и ул. 3-я Матросская, общественная территория возле городского Дворца детского творчества, Жариковский сквер, общественная территория по адресу: ул. Енисейская, 23–24, общественная территория «Сопка Бурачка» (ул. Терешковой, 5а), а также парк на острове Попова.



Не только для себя, но и для других



Корреспонденты «В» решили поинтересоваться мнением жителей Владивостока и тем, напротив каких общественных объектов они ставили галочки.



Андрей, 50 лет, адвокат, Софья, 30 лет, косметолог:

– Проголосовали за продление пешеходной тропы «Берег здоровья». Мы живем рядом, часто гуляем на уже имеющемся участке, и нам очень нравится. Будет здорово, если облагородят еще один участок!



Александр, 42 года, бизнесмен:

– Я выбрал скверы Жариковский и Анны Щетининой, а также территорию от набережной Цесаревича до улицы Светланской.



Дмитрий, 46 лет, механик:

– Поставил галочки напротив четырех пунктов: территории возле городского Дворца пионеров, пространства от набережной Цесаревича до улицы Светланской, общественного туалета на Спортивной Гавани, а также лестницы на Тунгусской, 69. Хотя и живу в другом районе, но знаю, как там мучаются люди.



Александр Калашников, 34 года, работник транспортной компании:

– Так как среди территорий, предложенных для благоустройства, нет ничего, что находилось бы в нашем районе, я проголосовал за то, что находится в центре города, – за набережную Цесаревича и Спортивную гавань.



Ярослав Солнцев, 27 лет, музыкант:

– Проголосовал за объекты в центре города. В других районах бываю редко, а это лицо Владивостока, которое мы и сами видим, и туристам показываем.



Константин, 29 лет, стилист:

– Поставил галочки везде – все эти места действительно надо улучшать.



Олеся, 25 лет, госслужащая:

– Выбирая территории, отдала свой голос за набережную Спортивной гавани. Отсутствие там нормальных туалетов – позор.



Дмитрий, 30 лет, инженер:

– Хоть при выдаче бюллетеня мне и сказали, что можно голосовать за все 12 территорий, я проголосовал за две. Первая – это общественный туалет на Спортивной Гавани. Мы и сами там часто гуляем с женой, и туристов, в том числе иностранных, много, поэтому считаю, что в таком месте не должно быть позорных синих туалетных кабинок. Вторая территория – парк на острове Попова. Понимаю, что вряд ли много горожан проголосовало за него, но я помню ролики с острова с новогодней елкой, и мне кажется, что у жителей острова должно быть хоть одно красивое место, где они смогут гулять.



Ирина Барышева, 55 лет, владелица ИП:

– Проголосовала за сопку Бурачка. Это недалеко от нашего дома – было бы здорово там гулять.



Напомним, что администрацией Владивостока во всех районах города были организованы общественные обсуждения вопроса благоустройства городских территорий. Все поступившие предложения были оценены и проранжированы по критериям Минстроя России: посещаемость, востребованность общественной территории, связанность с другими выбранными для благоустройства зонами; наличие прав муниципалитета на общественную территорию; возможность многофункционального использования и т.д. Из всех озвученных вариантов городская общественная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти, активные жители Владивостока, выбрала и предложила 12 территорий. Последнее слово было за жителями Владивостока, которое они и высказали в прошедшее воскресенье.

Автор: Карина ПОЗДНЯК, Анна МИРОНОВА