Специалист по очистке. Саркофагов, мавзолеев, склепов, гробниц… Прокат продолжает баловать зрителей множеством новинок

Вопрос лишь в том, можно ли среди них выделить одну-единственную, на которую стоит потратить два часа жизни? О главных премьерах – в кратком обзоре «В».

«Tomb Raider: Лара Крофт» (16+)



Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей 21, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.



«Леди Берд» (18+)



Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, свое место в мире и пытается быть непохожей на других. Ее волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Берд она дала себе сама и именно так просит ее называть. И главная мечта Кристины – вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.



«Шерлок Гномс» (6+)



Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота – подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.



«Страна призраков» (18+)



Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла страшная трагедия. В старом особняке ее ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами – не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах…



«Между нами, девочками» (16+)



Лучия и Мария дружат со школы. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия – правильная и строгая, Мария – яркая и позитивная. И в отношениях с мужчинами то же самое: Лучия поставила крест на личной жизни после неудачного замужества, а Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука. Картина раскрывает все грани женской дружбы, переворачивая с ног на голову привычный ход вещей.



«Жили-были» (12+)



Старинная деревня в русской глубинке. Из жителей остались только двое одиноких немолодых мужчин и внезапно овдовевшая женщина. Один из друзей решает, что пора завязывать с одиночеством и собирается предложить вдове руку и сердце. Но второй мужчина в корне с этим не согласен и тоже претендует на вакантное место. Лучшие друзья объявляют друг другу войну.



«Отпетый мачо» (18+)



Генри по прозвищу Бес – рок-звезда со всеми вытекающими. Правда, дни его славы остались в прошлом, и теперь единственное, на что он способен, это лежать и попивать пиво. Однажды он отправляется на отдых в Чили, а местные пираты похищают его красавицу жену и просят за нее выкуп в 1 млн долларов. Для Генри выплатить эти деньги – как дать на чай официанту. Он уже собирается идти в банк, как в дело вмешивается местный консул, который только и мечтает о повышении, чтобы поскорее уехать из замшелой страны, поэтому дело представляет как террористический акт. Теперь Генри придется самому принимать решения и придумать, как обмануть консула и вызволить жену.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ