Симметрия – это не по-японски Почему на кимоно не рисуют лебедей и какие цвета нельзя носить молодой девушке

В рамках Года Японии в России в музейно-выставочном центре ВГУЭС работает выставка «История любви. Кимоно и роспись по шелку кага-юдзен», на которой представлена коллекция Ольги Хованчук, преподавателя кафедры японоведения ДВФУ, мастера по росписи по шелку кага-юдзен.

Мало того, в этих же залах зритель может увидеть и кимоно, созданные Ольгой собственноручно – от эскиза до последнего стежка. Уже более 15 лет она увлекается японским национальным костюмом и глубоко изучает его.



Отключаешь мозги – становишься европейкой



– С того самого момента, как я заинтересовалась японским национальным костюмом – кимоно, как защитила диплом по этой теме и начала писать кандидатскую… Нет, даже еще раньше: когда я только соприкоснулась с этой темой, уже было понятно, что это навсегда, – делится с корреспондентом «В» Ольга Хованчук. – Потому что национальный японский костюм – это слишком глубоко, слишком интересно и совершенно не изучено в России, причем до сих пор.



И изучение кимоно естественным образом привело меня к желанию создавать такую красоту своими руками. Однажды меня познакомили с Ямасита Томохиса, художником, мастером, который живет в Канадзаве и занимается росписью по ткани в традиционном стиле. Я побывала в мастерской, в его доме, была в полном восторге от увиденного, от нашего общения. А через несколько лет снова оказалась у него в гостях. Сэнсэй был приятно удивлен тем, что иностранка проявляет такой интерес к японскому национальному костюму, планомерно изучает его историю. И он сам предложил: если будет возможность, приезжай, я тебя научу. Так у меня появилась цель и мечта. И когда снова поехала в Японию на стажировку, все сложилось: рабочую неделю училась, а в выходные уезжала в Канадзаву (на дорогу уходило 4,5 часа в одну сторону, но меня это ни капли не смущало) и училась расписывать кимоно.



– Это было сложно?



– На то, чтобы понять технологию, у меня ушло около полугода. В целом это несложно, конечно, если у вас есть навыки рисования, например. Провести точную линию, аккуратно раскрасить кисточкой – кто умеет это делать, тот сделает. Да, сам процесс создания росписи довольно длительный, но каждый из этапов сам по себе несложен. Надо было привыкнуть, например, работать с клеем-резервом (особый вид клея, использующийся при росписи по ткани), потому что без него рисунок будет расплываться, но это, повторюсь, способы нанесения рисунка на ткань, технология.



Другое дело – эстетика, колорит, краски, смысл каждого орнамента… Это по большому счету можно изучать всю жизнь, вникать и вникать.



По-настоящему понимать, почему используется та или иная краска, какие орнаменты для чего, какие сочетания допустимы, а какие нет, я начала года через полтора. И это еще быстро: я же изучала японский костюм и многие вещи знала хотя бы теоретически. Но, конечно, есть секреты мастерства, которые ни в одной книге не описаны. И их можно узнать только у мастера, только во время работы.



Сначала училась делать орнаменты, создавала панно – росписи на ткани. Скажу честно: очень часто в росписи используются образцы. Я вот не умею рисовать журавлей, но сделала роспись с этой птицей… Да и Ямасита-сэнсэй считает, что срисовать орнамент – это допустимо и даже правильно, он накопил огромную библиотеку орнаментов и часто использует тот или иной образец. Так проще.



Вообще, могу точно сказать, что мне – европейке – никогда и ни за что не научиться рисовать орнаменты для кимоно самой, с ноля. Это невозможно. Мы воспитаны по-другому, у нас по-другому идут линии, мы даже видим по-другому. Знаете, что интересно? Все европейцы, и я в том числе, подсознательно, не контролируя себя, создают симметричные орнаменты. Мы воспитаны на том, что гармония там, где симметрия. А в Японии наоборот! Нет симметрии – вот гармония, как в природе, где все хаотично. Они заточены на асимметрию. Поэтому во время работы над орнаментом мне постоянно приходилось думать на эту тему. Стоит хоть на минуту отключить мозги, как тут же вылезает все европейское.



Лебедь – птица не японская



На выставке из коллекции Ольги Хованчук к каждому кимоно прилагается… история. Это небольшое пояснение, рассказывающее, для кого предназначен наряд, что означает каждый орнамент. Например, лодка с навесом – символ укрытия, пожелание избежать несчастий; раскрывающиеся веера – символ успеха и удачи. А рядом с теми костюмами, которые создала сама Ольга Хованчук, еще и рассказ об их создании.



– Вот кимоно «Игра в ракушки» – торжественное, в таком ходят в гости и на официальные приемы, – поясняет Ольга. – Роспись в виде ракушек – пожелание счастливой личной жизни. Шелковое кимоно всегда делают на подкладке, а у этого кимоно она с секретом – на подкладке тоже есть роспись, почти скрытая от глаз: рыбак, который ловит морского ерша. Эта рыба ассоциируется с праздником, удачей и богатством, и такая роспись – пожелание поймать удачу в свои сети.



А это кимоно «Поток мечты», орнамент – водный поток и складные веера. Водный поток – пожелание спокойной жизни, веер – символ удачи. На каждом веере изображены сезонные цветы, а также бабочки – символ лета, журавль и черепаха – символы долголетия.



Когда я работала над орнаментом, мы с Ямасита-сан не сошлись во мнениях. Я предложила узор с лебедями. «Лебедь – птица неуклюжая, ее нельзя изображать на кимоно для молодой девушки», – сказал Ямасита-сэнсэй, и никакие доводы о том, что в России это грациозная, красивая птица, символ семейного счастья и верности, не подействовали. Журавля можно, лебедя – нет…



– Как скоро после начала обучения вы стали сами создавать кимоно?



– Через год Ямасита-сан предложил мне сделать роспись ткани для повседневного кимоно – коричневатого цвета с небольшим неброским орнаментом: кошельком, барабаном для привлечения удачи, весами Будды… Я сделала. Когда ткань уже была готова, Ямасита-сан посмотрел и сказал: красиво вышло, пожалуй, сошьем из этого парадное кимоно для молодой девушки. Я обрадовалась!



Шила все кимоно сама, я же умела обращаться с иголкой и ниткой. Я вообще люблю шить, сама создаю себе одежду.



Всего мною создано три кимоно, и все они представлены на выставке.



– Цвета в кимоно четко разделены, верно? Эти для весны, эти для зимы, эти для молодой девушки, эти для дамы в годах?



– О да. Весна – это цвета зарождающейся энергии: светло-розовый, нежно-зеленый, серый, но без черного оттенка, неяркий голубой, то есть все цвета с малой энергией. Лето – яркие, насыщенные тона, желтые, алые, цвета моря, неба… Осень – это оттенки оранжевого, глубокого синего, чуть приглушенные, хвойно-зеленые. А зима – все оттенки серого, серо-синего, белого…



Мало того, молодой девушке положены простые, светлые, яркие, несмешанные тона, а даме около 50 – темные, сложные. Понимаете? То есть летнее кимоно для вас и для, например, девушки 20 лет будет совершенно четко различаться по насыщенности тонов. Потому что молодой человек еще прост, в нем пока что мало намешано. А человек в возрасте уже с опытом, повидавший жизнь, в нем много намешано, ему положены тона сложные, с переходами, с оттенками…



– Трудно ли вам было свои русские, европейские традиции и представления сочетать с японскими? Ведь, судя даже по истории с лебедями, одну и ту же вещь мы можем воспринимать очень по-разному.



– История с лебедями была самой яркой, что ли. Мы потом с сэнсэем обсуждали птиц, и выяснилось, что, например, сороку мы и японцы воспринимаем одинаково: это птица счастья, на длинном хвосте своем удачу несет.



А вот цапли у японцев – оборотни, и серую цаплю никогда не изображают на кимоно…



Но в основном, повторюсь, моя европейская сущность проявлялась в стремлении к симметрии, и вот с этим бороться было сложно.



Сэнсэй правил мои эскизы, он, например, настаивал на том, что если я рисую цветы, то должны быть обязательно и бутоны, и полураскрывшиеся, и закрытые цветы. Я этого баланса не чувствую совсем, а сэнсэй делал по наитию…



– Создавать кимоно во Владивостоке вы не пытались?



– Понимаете, это не так просто. Здесь работа, многое другое, нет возможности оставить все за спиной и заниматься только росписью. А при этом, например, в традиции кага-юдзен в качестве клея-резерва используется только рисовый клей, не резиновый. А он имеет свойство, как любой натуральный продукт, портиться, плесневеть. То есть если я начну, то нельзя отложить потом процесс на пару месяцев… Та же проблема и с другими материалами. Хотя душа рвется, очень хочется… Но пока что приходится наступать на горло своему желанию.



– Какой главный посыл вашей выставки?



– Мне хотелось, чтобы зритель понял, какая трудоемкая вещь – традиционная японская роспись по ткани. Также хотелось, чтобы стало ясно: кимоно – не только одежда, но и картина.



Надеюсь, что, прогуливаясь по выставке, посетители также поймут то, насколько японцы любят свою природу, как тонко чувствуют гармонию, а главное – как чтят традиционный костюм! Ведь в России русский национальный костюм и его традиции, увы, теряются, они не живут в обществе… А жаль.



Кстати, благодаря изучению японского костюма, благодаря той нежности, которую я почувствовала у японцев в отношении кимоно, я прониклась интересом и к русскому костюму, стала его изучать. И одежду себе стараюсь шить с элементами традиционного стиля. Я сшила себе русский и украинский костюмы. И с удовольствием хожу в них на работу…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ