США – КНДР: будет ли встреча? Обнадеживающие новости приходят в последнее время из Вашингтона, Сеула и Пхеньяна. Стороны конфликта решили сесть за стол переговоров. И поговорить напрямую, исключив посредников и «доброжелателей».

Нежданно-негаданно первым знак примирения подал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он предложил заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Продолжатель идей чучхе сенсационное заявление сделал в ходе приема высокопоставленной делегации из Республики Корея. СМИ южан тут же растиражировали новость:

глава северян готов встретиться для двусторонних переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, обменяться посольствами и даже к взаимному удовлетворению поднять вопрос о денуклеаризации (полном отказе от ядерного оружия) Корейского полуострова.



Конечно, Америка опешила от таких перспектив. Еще недавно она грозилась закидать маленькую страну с непокоренным народом бомбами и ракетами. А тут, оказывается, можно любую проблему решить полюбовно, о чем всегда говорила Россия.



Сеул посоветовал Штатам соглашаться на переговоры. Токио, наоборот, предостерег Вашингтон от необдуманных поступков и рекомендовал не переоценивать мирные инициативы Пхеньяна. Что касается Москвы и Пекина, то они приветствовали первый шаг к диалогу Ким Чен Ына и готовы оказать всяческую поддержку возобновления контактов для предотвращения большой войны на Корейском полуострове. Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с северокорейским лидером до мая текущего года. А в подтверждение серьезности своих намерений 13 марта уволил своего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который для поддержания имиджа мирового жандарма готов и дальше лить неамериканскую кровь.



Корреспондент «В» решил узнать мнение военного эксперта полковника в отставке Олега Щербакова, который много лет служил разведчиком без прикрытия в странах Среднего Востока, воевал в Афганистане, занимался сбором и анализом военной информации в Северо-Восточной Азии.



– Без сомнения, худой мир лучше доброй ссоры. Но мне кажется, что ничего толкового не выйдет. Америка повсюду бряцает оружием, обвиняет во всех смертных грехах любую страну, которая отказывается смотреть ей в рот. В том числе и КНДР. Однако Северная Корея за последние 65 лет не развязала ни одной войны. Угроза исходит от самих США – только в XXI веке они устроили уже семь региональных войн, не считая переворотов и цветных революций в независимых странах. Поэтому обольщаться не стоит.

Автор: Николай КУТЕНКИХ