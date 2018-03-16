Земельный вопрос стал камнем. Преткновения Вопросы по аренде земельных участков были главными на встрече малого и среднего бизнеса с главой региона

Предприниматели Приморья недовольны работой краевого департамента земельных и имущественных отношений, завышенной кадастровой стоимостью земельных участков, давлением на автоперевозчиков и частную медицину. Эти и другие проблемы обсуждались в минувший вторник, 13 марта, на встрече врио губернатора края Андрея Тарасенко с представителями приморского бизнеса.

В большом актовом зале краевой администрации был аншлаг, которого организаторы встречи явно не ожидали. Изначально прибывших на совещание рассаживали в первых рядах партера, поскольку доступ к правому и левому секторам кресел был перекрыт синими лентами. Но вскоре ограждение пришлось убрать: зал оказался заполнен до отказа, буквально все места были заняты. Даже глава региона удивился такому наплыву предпринимателей. По признанию Андрея Тарасенко, он ожидал, что придут лишь жители Владивостока, но на встречу приехали бизнесмены из Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Черниговки и других населенных пунктов края.



Чиновников посчитали тормозом



Главной темой встречи стали вопросы взаимоотношения собственника земли, то есть государства, с малым и средним бизнесом. Из двух часов, что длилось совещание с врио губернатора, земельные проблемы обсуждали полтора часа.



Первой взяла слово президент некоммерческого партнерства «Гильдия риелторов Приморского края» Ольга Тимошина. По ее словам, развитие предпринимательства в регионе тормозит департамент земельных и имущественных отношений, поскольку весь бизнес стоит на земле – от небольшого киоска до супермаркета и ресторана, от шиномонтажки до крупного предприятия. А для сельхозпроизводителей земля – это вообще вопрос выживания.



– Очень часто предпринимателям отказывают необоснованно в продлении уже существующих договоров об аренде земельных участков либо вообще отказывают, тем самым ставя крест на бизнесе. И это самая главная претензия к чиновникам, – заявила президент НП «Гильдия риелторов Приморского края».



Претензии к работе департамента высказала и Яна Шестун, руководитель юридической фирмы, занимающейся консультированием в области земельных отношений и строительства.



– У нас нет стабильных отношений между арендодателем в лице государства и предпринимателем-арендатором. Между тем Гражданский кодекс РФ гарантирует обеспечение прав и возлагает обязанности на обе стороны арендных отношений. И исключает злоупотребление правом любой из сторон. Арендодатель же в лице департамента земельных и имущественных отношений ежегодно меняет размер арендной платы. Ранее налог на землю рассчитывали по площади. С 2015 года платим в год 2 процента от кадастровой стоимости. Но в 2016 году департамент пересмотрел расценки на землю и участки резко подорожали. Многие не потянули удорожавшую аренду, и им пришлось сворачивать бизнес, – заявила Яна Шестун. И предложила сформировать в крае комиссию, которая занималась бы решением конкретных проблем, возникающих между бизнесом и властью.



Как уже писал «В», с 1 января 2017 года власти субъектов Федерации получили полномочия самостоятельно определять кадастровую стоимость объектов недвижимости. До этого расчетами занималась Кадастровая палата РФ и спускала цифры в регионы.



Мнение аграриев по земельному вопросу высказал Кирилл Хижинский, сельхозпроизводитель из Черниговского района. Он рассказал, что за два последних года из-за увеличения кадастровой стоимости земли в пять раз малый бизнес в районе, часть которого, между прочим, получила статус территории опережающего развития, вымирает как вид.



Фермеров защитят от «Русагро»



Кстати, немало претензий высказали приморские фермеры и к агрохолдингу «Русагро», появившемуся в крае несколько лет назад. По словам Кирилла Хижинского, «Русагро» демпингует в крае безбожно: занижает закупочные цены на местном рынке сельхозпродукции, и прежде всего на сою. Которая является стратегическим продуктом для края, поскольку идет на экспорт.



– Фермеры реализуют свою продукцию «Русагро» почти по себестоимости. В данной ситуации повысить доход можно, лишь увеличив урожайность и объемы. Но мы этого сделать не можем, так как у нас некачественные семена. Чтобы приобрести более продуктивные материалы для посева, требуются немалые средства. Но средств на развитие и улучшение семенного фонда нет, поскольку денег от продажи сельхозпродукции едва хватает на покрытие своих расходов, – поясняет ситуацию Кирилл Хижинский.



По его словам, чиновники заверяют, что для поддержки аграрного бизнеса выделяется немало средств из государственной казны. Но, как отметил Хижинский, лично он этой поддержки еще не почувствовал.



Выслушав выступающих, Андрей Тарасенко признал, что к департаменту земельных и имущественных отношений действительно много вопросов. В свою очередь, врио губернатора пообещал подготовить инициативу в Госдуму, чтобы снизить стоимость земли.



Что касается поддержки малых сельхозпредприятий, то, по его словам, в этом году приоритет в получении государственных субсидий будет у фермерских хозяйств, а защите от убытков поспособствуют тройственные договоры.



– Мы получили 170 млн рублей из федерального бюджета, 90 из них раздадим фермерам. Я не склонен раздавать субсидии крупным компаниям – даем теперь только фермерам. Кроме того, удалось договориться с железнодорожниками – теперь приморскую сою или другую продукцию приморских аграриев довезти до Челябинска уже дешевле. Мы готовы компенсировать транспортные расходы железной дороге. Также намерены подписать тройственные договоры: «Русагро», администрация края и фермеры. В крае устанавливаем планку закупочных цен на сельхозпродукцию, ниже которой нельзя будет скупать урожаи. Думаю, эти меры помогут сельчанам, – уверил глава региона присутствующих.



По общему мнению представителей малого и среднего бизнеса, прибывших на совещание с врио губернатора Приморья, встреча удалась. До руководства регионом получилось донести проблемы, беспокоящие предпринимателей больше всего.



Подводя черту, можно сказать, что совещание предпринимателей с руководителем края, прошедшее в формате откровенного разговора, для некоторых представителей малого и среднего бизнеса продолжится уже с глазу на глаз. Некоторых бизнесменов Андрей Тарасенко пообещал принять лично.

Автор: Сергей КОЖИН