УК и ТСЖ получили предупреждение и взялись за снег Рейды представителей административно-территориальных управлений Владивостока и городской прокуратуры по улицам и дворовым территориям краевого центра продолжаются. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК привлекаются к ответственности за некачественную уборку подведомственных территорий от снега и наледи.

Так, в минувший вторник и среду по итогам рейдов в Советском районе были названы адреса, где управляющие и обслуживающие организации не уделили должного внимания уборке снега на придомовых территориях. Это дома на улице Чкалова, 30, Кирова, 2, Кирова, 8, Кирова, 12, Кирова, 32, 34 и 36, Кирова, 93а, а также ряд других.



«После того как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК получили предписания и были привлечены к административной ответственности, многие сразу приступили к устранению нарушений. Во дворы зашли снегоуборочная техника и дорожные рабочие», – добавили в коммунальной службе района.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Единую диспетчерскую службу города продолжает поступать большое количество жалоб на санитарное состояние придомовых территорий: не очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. К слову, управляющие компании и ТСЖ должны принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также по ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.



Рейды по выявлению и привлечению к ответственности УК, ТСЖ, ЖСК за неубранные от снега придомовые территории продолжают проводить во всех районах Владивостока.



За соблюдением требований законодательства следят также комиссии из числа сотрудников управления содержания жилищного фонда и АТУ.

Автор: Отдел новостей «В»