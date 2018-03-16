Не можете определиться? Устроим конкурс Жилому дому № 8б на улице Семеновской во Владивостоке нашли управляющую компанию, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление содержания жилищного фонда администрации города.

По итогам разыгранного 1 марта открытого конкурса по выбору управляющей компании обслуживанием этого дома займется ООО «Альянс управляющих компаний». К такой процедуре власти города прибегли после того, как некоторое время жильцы Семеновской, 8б сами не могли определиться с формой управления их домом.



В соответствии с пунктом 7 статьи 162 ЖК РФ управляющая организация обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий Приморского края в связи с заключением договора управлением таким домом. Таким образом, данная УК должна приступить к обслуживанию дома в течение двух месяцев.



Отметим, что специалисты управления содержания жилищного фонда неоднократно организовывали собрания с собственниками этого дома с предложениями выбрать альтернативный способ управления – товарищество собственников жилья или непосредственное управление.

Автор: Отдел новостей «В»