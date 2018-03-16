Не прошел проверку? Сходи с линии

Продолжается проверка работы автобусов, стоящих на внутригородских линиях, сообщает пресс-служба мэрии.

16 март 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4297 от 16 март 2018

Особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию пассажирского транспорта. Такое поручение руководителям автотранспортных предприятий Владивостока дал начальник городского управления транспорта Сергей Цыбулин. 


Техническое состояние автобусов параллельно проверяют и сотрудники городской ГИБДД. Не прошедшие проверку машины снимаются с маршрутов. По данным ведомства, вчера на линии не были допущены пять автобусов.


Напомним, что навести порядок в сфере общественного транспорта Владивостока поручил глава города Виталий Веркеенко: «Общественный транспорт в городе должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут. Водители автобусов во время движения не должны разговаривать по телефону и прикасаться к деньгам пассажиров, – заявил он. – Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта».

Автор: Отдел новостей «В»