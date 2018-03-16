Не прошел проверку? Сходи с линии Продолжается проверка работы автобусов, стоящих на внутригородских линиях, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию пассажирского транспорта. Такое поручение руководителям автотранспортных предприятий Владивостока дал начальник городского управления транспорта Сергей Цыбулин.



Техническое состояние автобусов параллельно проверяют и сотрудники городской ГИБДД. Не прошедшие проверку машины снимаются с маршрутов. По данным ведомства, вчера на линии не были допущены пять автобусов.



Напомним, что навести порядок в сфере общественного транспорта Владивостока поручил глава города Виталий Веркеенко: «Общественный транспорт в городе должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут. Водители автобусов во время движения не должны разговаривать по телефону и прикасаться к деньгам пассажиров, – заявил он. – Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта».

Автор: Отдел новостей «В»