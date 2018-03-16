«Город для людей»: цены снижены, качество гарантировано В рамках программы «Город для людей» владивостокцы приобретают продовольственные товары по более низким ценам.

Так, до 21 марта (в ходе реализации муниципальной программы список товаров корректируется по составу и уровню цен, что зависит от востребованности продуктов, сезонности и т.д.) в 23 супермаркетах торговой сети «Реми» – одного из участников социальной городской программы – представлен следующий ассортимент продуктов по сниженным ценам:



Кальмар командорский (тушка) 1 кг – 189,95 руб.

Кефир Арсеньевский МК 1 % пл/б – 76,95 руб.

Колбаса п/к «Орловская. Маньчжурия» 1 кг – 131,95 руб.

Колбаса вареная «Семейная» 470 г – 76,95 руб.

Конфеты «Ковбой Джонни» 1 кг – 199,90 руб.

Конфеты «Золотой серп» 1 кг – 279,90 руб.

Крупа гречневая «Алтайская» 1 кг (1/50) – 27,90 руб.

Крупа перловая 1 кг – 17,90 руб.

Макаронные изделия: спиральки «Саоми» 400 г – 13,95 руб.

Макаронные изделия: рожки рифленые № 15 «Саоми» 400 г – 13,95 руб.

Макаронные изделия: спагетти «Саоми» 400 г – 13,95 руб.

Масло растительное «Семеновна» подсолнечное 0,9 л пл/б – 58,80 руб.

Масло сливочное «Колибри» крестьянское 72,5% 1 кг – 139,90 руб.

Минтай без головы 1 кг – 97,70 руб.

Молоки лососевые мороженые «Океанрыбфлот» 1 кг – 89,95 руб.

Молоко Арсеньевский МК «Российское» 2,5 % 1 л пл/б – 73,45 руб.

Мука пшеничная в/с «Алтайская от мельника» 2 кг – 45,45 руб.

Печенье «Зея» со вкусом молока 1 кг – 79,95 руб.

Сахар-песок 1 кг – 39,45 руб.

Свинина (мелкий кусок) «Ратимир» замороженная 1 кг – 209,90 руб.

Сельдь тихоокеанская неразделанная мороженая 1 кг – 54,45 руб.

Сосиски «Венские. Маньчжурия» 1 кг – 109,95 руб.

Соль «Байкалочка» Тыретский солерудник 1000 г – 14,30 руб.

Сырный продукт «Российский» 1 кг – 248,90 руб.

Сырный продукт «Голландский» 1 кг – 242,90 руб.

Хлеб «Подольский» Владхлеб 570 кг – 28,80 руб.

Чай «Принцесса Гита» медиум гранулированный 200 г – 44,90 руб.

Яйцо куриное 1-й категории «Хорошее дело» 15 шт. – 99,95 руб.



Пресс-служба администрации Владивостока напоминает адреса супермаркетов «Реми», в которых можно приобрести продукты, обозначенные яркими ценниками с логотипом «Город для людей»: ул. Деревенская, 14а; пр. «Красного знамени», 57; ул. Шуйская, 23а (в районе автовокзала); ул. Адмирала Юмашева, 14г; ул. Волгоградская, 20; ул. Борисенко, 35, корп. 3; ул. Героев Хасана, 4; ул. Русская, 85а (ТЦ «Аврора»); ул. Хабаровская, 9; ул. Ильичева, 11а; ул. Фирсова, 3; ул. Шилкинская, 10а; ул. Вилкова, 5; ул. Калинина, 230.



Если цены на данные товары не соответствуют указанным на официальном сайте мэрии, горожане могут обращаться в отдел потребительского рынка управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока по телефонам: 2614-493, 2614-160 или в отдел качества сети «Реми» – e-mail: kachestvo@remi.ru.



Напомним, что обновленная муниципальная программа социальной поддержки «Город для людей» стартовала в ноябре 2017 года. Приобрести продукты по более низким ценам можно не только в супермаркетах «Реми», но и в магазинах торговой сети «Мельница» (специальные ценники появились 19 января), а также в мясном отделе индивидуального предпринимателя Татьяны Касенковой, расположенном на универсальном розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32.



Администрация Владивостока приглашает присоединиться к программе социальной поддержки населения «Город для людей» предприятия торговли. По вопросам вступления в программу необходимо обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам: 2614-493, 2614-160.

Автор: Отдел новостей «В»