Эксперты АМКОР: рыбный рынок стабилизирует цены на водные биоресурсы Запредельные цены на рыбу во Владивостоке, кусающие кошельки горожан и гостей приморской столицы, обосновывают принятие мер со стороны региональных властей по борьбе с перекупщиками и высокими торговыми наценками.

Цены на рыбу и морепродукты в магазинах и на рынках приморской столицы не поддаются никакому логическому объяснению, делают выводы в пресс-службе Ассоциации марикультурных организаций Приморья (АМКОР). Например, на прошлой неделе килограмм мороженых лососевых молок реализовывался на Луговском рынке Владивостока по 130 руб./кг, сима продавалась по 360 руб./кг, кета – по 420 руб./кг, нерка – по 550 руб./кг. Корюшка(мороженая) с острова Попова, который находится в шаговой доступности от города, – по 290 руб./кг.



Рядовому потребителю, купившему по одной рыбине кеты и симы, придется выложить солидную сумму размером не менее 1,6–1,8 тыс. рублей, так как каждая из этих рыбин весит в среднем от 2 до 3 кг. За эти же деньги на центральном рынке, например, Артема можно приобрести до 5 кг отборной фермерской парной свинины.



В то же время во многих кругах бытует мнение, что высокие цены на рыбу и морепродукты диктуют дальневосточные рыбаки. Однако если обратиться к электронной площадке www.fishnotice.com, на которой реализуют рыбопродукцию оптом, то обнаружится, что нерку, кету, симу, корюшку, молоки и т. д. продают по ценам намного ниже розничных – нерку на более чем 40 % дешевле, кету – на 35 %.



По мнению экспертов АМКОР, предотвратить дальнейший возможный рост цен на водные биоресурсы или даже опустить их уровень поможет открытие специализированного рыбного рынка, а лучше нескольких, на которых производители смогут сами реализовывать свою продукцию с минимальной торговой наценкой и без посредников.



Отметим, что в рамках Дня корейского инвестора, который прошел во Владивостоке 5 марта, бизнесмены из Страны утренней свежести заявили о намерениях реализовать проект рыбного рынка в приморской столице. Как отметил на заседании председатель совета директоров «Ханаро холдингс» Чжон Чхан Дэ, компанией разработан проект, который включает полный спектр бизнес-процессов в сфере рыбопереработки: это ретейл для свежей рыбы, хранение и рестораны, фуд-корты. По его словам, отсутствие таких публичных рыбных площадок, как рыбный рынок, сдерживает потенциал развития отрасли на Дальнем Востоке.



– Несмотря на огромный улов, рыбная продукция продается практически в непереработанном виде. Создание рыбного рынка позволит развивать переработку и по максимуму реализовывать продукцию, добываемую в прибрежных акваториях, продвигать бренд дальневосточной рыбной продукции и оставлять налог на добавленную стоимость в Приморье, – приводит слова Чжон Чхан Дэ пресс-служба региона.



Председатель совета директоров корейской компании подчеркнул, что если будут приняты решения по выделению земельного участка и получены все льготы резидента свободного порта Владивосток, то проект будет реализован быстро.



Как заверили в администрации Владивостока, участок под рыбный рынок в городе уже выделен.

Автор: Отдел новостей «В»