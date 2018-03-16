Мама сдала ЕГЭ В Приморье подвели итоги Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 802 участника из разных районов края написали пробный экзамен по русскому языку, сообщила пресс-служба края.

Акция длилась неделю. За это время участие во всероссийском проекте приняли жители 30 муниципалитетов Приморья. Самое большое количество участников пришло в школы Пожарского района, Владивостока и Уссурийска.



Все они ответили на вопросы теста и написали мини-сочинение. Экзаменационная работа была составлена из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Единственное отличие – во временном регламенте: пробный экзамен занял 30 минут.



Кроме того, в рамках акции участники прошли через всю процедуру сдачи ЕГЭ: зарегистрировались, прошли металлодетектор, перед входом в пункт проведения сдали все средства связи, заполнили бланки и после этого приступили к написанию экзамена. Таким образом все присутствующие смогли увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, а также как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Результаты уже подведены, все участники смогут узнать свои оценки по телефону 253-47-06.



Как уже писал «В», в 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. Экзамены в Приморье будут сдавать 10671 человек, из них 9391 – нынешние 11-классники. Остальные участники – выпускники прошлых лет, ребята, окончившие учреждения среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не смог пройти итоговую аттестацию ранее. Для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена.

Автор: Отдел новостей «В»