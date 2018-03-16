Адвокат Игоря Пушкарева: позиция обвинения выглядит весьма зыбкой Очередное заседание по существу уголовного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прошло во вторник, 13 марта, в Тверском суде Москвы.

После более четырех часов заседания, которое завершилось уже после окончания рабочего дня, судья перенес слушание на 27 марта. В ходе слушания прокурор огласил материалы трех томов уголовного дела (прямую трансляцию из зала суда вело РИА VladNews).



Адвокат экс-главы Владивостока Константин Третьяков прокомментировал итог очередного заседания.



«Согласно определенному судом порядку исследования доказательств, сторона обвинения начала процесс с оглашения письменных материалов дела, – отметил он. – Огласили 2,5 тома, но даже из этого ничтожно малого объема видно, что позиция обвинения (если ее оценивать объективно, без свойственных нашему уголовному делу «политических нюансов») выглядит весьма зыбкой. Так, было озвучено, что телефоны Игоря Пушкарева несколько лет прослушивались по абсолютно не тем основаниям, которые суду преподнесла сторона обвинения – нам упорно говорят про какие-то злоупотребления и взятки, а для получения судебных разрешений на прослушивание органы ФСБ указывали на какие-то необоснованные командировки сотрудников администрации города. Или, например, озвучивается под видом официального документа некий муниципальный контракт, а выясняется, что это копия, причем вообще без каких-либо подписей, и так далее. Поэтому сторона защиты была вынуждена каждый раз обращать внимание суда на эти обстоятельства. Возможно, поэтому сторона обвинения, которой было нечего возразить к окончанию судебного дня, выглядела откровенно раздраженной».



Напомним, что экс-глава приморской столицы находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. В феврале Тверской суд продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарева до 26 апреля.

Автор: Отдел новостей «В»