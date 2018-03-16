Снегу много, кабаны голодные Глубокий снег, выпавший недавно на юге Приморья, значительно усложнил жизнь диких копытных на «Земле леопарда». Толщина снежного покрова в некоторых районах нацпарка доходит до 50 сантиметров. Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, в связи с чем сотрудники национального парка усилили подкормку животных на специальных площадках.

Подтаяв из-за плюсовых температур, к середине текущей недели снег стал тяжелым и вязким. Это весьма затрудняет передвижение по нему как сотрудников, так и обитателей «Земли леопарда». Превозмогая себя, копытные спускаются в низовья к долинам рек, где меньше снега, а значит, проще добыть себе пропитание. Здесь, вскрывая снежную толщу, они раскапывают сухую траву, листья и желуди – все, чем можно насытиться в суровых зимних условиях.



– Ситуация осложняется тем, что, подтаяв на солнце, при перепаде температур снег замерзает и образуется твердый наст, – говорит Георгий Лихачев, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе. – Из-за него животным сложнее и ходить, и раскапывать корм, поэтому работа по подкормке в национальном парке усилена. Корма стали активнее завозиться на площадки, также от снега очищается уже ранее завезенная провизия.



По наблюдениям сотрудников нацпарка, после снегопадов подкормочные площадки начали пользоваться у копытных большим вниманием. В настоящее время на «Земле леопарда» действует около 50 площадок, полакомиться на них соевым сеном с кукурузой приходят олени, косули и кабаны.



Немаловажно, что такие «столовые» помогают уберечь животных от приближения к трассе, где их могут поджидать браконьеры. Чтобы исключить такую возможность, дополнительные силы отдела охраны «Земли леопарда» направлены на патрулирование дорог общего пользования на территории и вблизи национального парка. Часть таких рейдов проводится при поддержке Управления МВД России по Приморскому краю.



Вместе с тем выпавший снег стал долгожданным событием для научных сотрудников «Земли леопарда». Малое количество осадков зимой не позволяло им вплотную заняться троплением – изучением животных по следам на снегу. С наступлением снежной весны специалисты почти ежедневно проходят километры маршрутов, только при помощи снегоступов покоряя тяжелый и липкий снег. Периодически на их пути происходят интересные встречи.



– Большим сюрпризом на этой неделе для нас стала встреча с белогрудым медведем, – говорит Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда». – Сначала мы обнаружили его следы суточной давности, но затем увидели совсем свежие отпечатки лап. Он был в нескольких минутах ходьбы от нас. Удивительно то, что в это время косолапые, как правило, спят и просыпаются ближе к концу марта. Видимо, этот зверь вылез из берлоги раньше, направился за едой, но здесь его ждал снег…

Автор: Отдел новостей «В»