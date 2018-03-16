День счастья: даже самым хмурым предложат улыбнуться Во Владивостоке во вторник, 20 марта, в 15.30 на набережной Спортивной гавани волонтеры городского молодежного центра, работающего при администрации города, проведут социальную акцию «Подари улыбку», сообщили в пресс-службе мэрии. Она приурочена к международному празднику – Дню счастья. Зарядиться позитивом и хорошим настроением приглашаются все желающие.

Выйти на одну из главных улиц города, чтобы даже самых грустных и загруженных работой людей сделать немного счастливее или как минимум заставить улыбнуться, молодежь Владивостока решила на очередном сборе волонтеров в клубе «Антресоль». Предполагается, что подростки 20 марта будут подходить к прохожим и предлагать сделать совместную фотографию.



– Море позитива и солнечные объятия мы гарантируем всем, кто присоединится к нам во время акции «Подари улыбку». 20 марта было выбрано не случайно – в этот день отмечается Международный день счастья. Это молодой праздник, который был учрежден в 2012 году Генассамблеей ООН по инициативе небольшой горной страны – Бутан», – отметила начальник отдела проектов и программ МКУ «Молодежный ресурсный центр» Владивостока Юлия Бурцева.

Автор: Отдел новостей «В»