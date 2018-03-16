МФЦ приглашают на день бесплатных юридических консультаций Ассоциация юристов России сегодня, 16 марта, проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, сообщили в пресс-службе края.

Бесплатные консультации пройдут в общественных приемных, многофункциональных центрах, а также центрах бесплатной юридической помощи ассоциации и юридических клиник при вузах в городах и районах Приморья.



– Прием будут вести опытные юристы и адвокаты. Так, студенты юридических клиник, действующих при вузах Владивостока, под руководством преподавателей подготовят письменные документы. Сотрудники краевого управления Федеральной службы судебных приставов, Росреестра, а также прокуратуры Приморского края ответят на вопросы граждан, – пояснили в Приморском региональном отделении ассоциации.



Во Владивостоке бесплатная юридическая помощь будет оказываться на базе МФЦ «Мои документы» по адресам: Партизанский проспект, 28а, ул. Адмирала Невельского, 13, Давыдова, 9, Верхнепортовая, 76а, проспект 100 лет Владивостоку, 44.

Автор: Отдел новостей «В»