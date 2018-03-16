Прежде чем поставить галочку… 18 марта все мы пойдем на выборы президента России. В этот же день на избирательных участках пройдет школьный референдум, среди вопросов которого есть, на первый взгляд, совсем простой: нужно ли перенести в Приморье конец учебного года на 15 июня, а начало – на 15 сентября?

Перенос каникул обосновывают так: июнь у нас мокрый и прохладный, а сентябрь – золотой, бархатный сезон, так пусть дети лишние две недели на солнышке погуляют…



Кажется, и разговоров быть не может. Только вот хочется проинформировать тех, кто собрался голосовать за перенос учебного года.



Во-первых, ЕГЭ и ГИА никто не отменял и не переносил их сроки. А это значит, что, к примеру, во Владивостоке 97 процентов учителей задействованы в проведении экзаменов с утра и до 16 часов.



Во-вторых, школы, в которых будут проходить ЕГЭ и ГИА, в день экзамена закрыты для всех, кроме выпускников и тех, кто задействован в процедуре, до 16 часов.



А это значит, что дети будут учиться с 16 часов. 16 часов плюс шесть уроков (как почти во всех школах на пятидневке) – получаем 22 часа.



Кстати. Многие дети учатся в школе не по месту жительства, а, например, в учебном заведении, которое родители сочли престижным. И часто оно находится довольно далеко от места жительства. И дети ездят в школу на общественном транспорте. Осознаете перспективу, мамы и папы, которым кажется, что перенос – хорошая идея? Будете караулить вашего восьмиклассника в 22 часа (а если еще внеклассные занятия, то и позже) возле школы на машине, чтобы отвезти домой?



Теперь еще одно соображение. Учителя обычно после окончания ЕГЭ шли домой, изрядно уставшие. А теперь (если решение о переносе примут) они пойдут на уроки. И на качестве преподавания это, как ни старайся, все равно отразится…



И еще. Прежде чем поставить заветную галочку за перенос каникул 18 марта в бюллетене, подумайте вот о чем. Если вам хочется, чтобы ваш ребенок 15 дней бархатного приморского сезона провел на море, то что вам, собственно, мешает уехать с ним на море на эти 15 дней без переноса? Не положено, конечно. Но и не возбраняется.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ