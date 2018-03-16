Приглашаем к нашему столу с вашими гостинцами В приморской столице открылась международная выставка достижений аграриев

Продовольственная выставка – это своего рода приглашение к щедро накрытому столу гостей, которые и сами пришли не с пустыми руками. Вот и «Дальагро. Продовольствие», открывшись вчера в ДВФУ на острове Русском, не только развернуло скатерть-самобранку с продуктами местного производства, но и предоставило возможность показать себя и свой продуктовый ассортимент более 100 компаниям из различных регионов России и стран АТР.

В отличие от осенней выставки «Приморские продукты питания», которая проводится в пору сбора урожая и призвана оценить его, «Дальагро. Продовольствие» за свою 19-летнюю историю утвердилось в статусе главного весеннего продовольственного события в крае. А отсюда и несколько другие задачи: открыть сельскохозяйственный сезон и определиться с главными его ориентирами.



– Международная выставка зарекомендовала себя как хорошая площадка для изучения ассортимента, технологий, мониторинга цен и конкурентной среды в сфере сельскохозяйственного и пищевого производства, – говорили на правах хозяев на церемонии ее открытия представители администрации края. – Она дает возможность познакомиться с лидерами рынка, установить новые контакты или расширить уже имеющиеся, найти партнеров по бизнесу, обсудить взаимовыгодные контракты.

– Мы организовали в рамках выставки центр закупок, – рассказала генеральный директор «Дальэкспоцентра» Вера Ермилова. – И уже убедились, что он востребован как нашими, так и иностранными компаниями.



Кстати, здесь же, на выставке, можно заключить договор на весь комплекс ведения экспортно-импортных сделок. Их предлагают, например, наши соседи из Хуньчуня (КНР).



Надо сказать, что сотрудничество с китайской стороной активно развивается по многим направлениям сельского хозяйства и производства продовольствия – в области разведения основных культур (сои, кукурузы, картофеля и др.), животноводства, переработки овощей, мяса и т.д. Создаются совместные информационные центры (например Хуньчунский центр по научно-техническому сотрудничеству).



Китайские компании заинтересованы в продукции из приморской сои. Как они сами объясняют, соя является источником масла и белковых кормов в Китае, но на сегодняшний день ввозится в основном из США и Бразилии. Поэтому предприниматели Поднебесной готовы сотрудничать с приморскими хозяйствами в вопросах производства сои, поддерживать наши предприятия, чтобы излишки они могли экспортировать в Китай и способствовать оптимизации структуры китайского импорта. Судя по заявлениям участников выставки «Дальагро. Продовольствие», контракты на закуп сои китайские компании готовы заключать уже под урожай нынешнего года.



А вот южные корейцы заинтересовались возможностью покупки у приморских фермеров зерновой фасоли. Это может стать одним из новых направлений сотрудничества в области сельского хозяйства с Республикой Корея.



Сегодня в первой половине дня в рамках выставки «Дальагро. Продовольствие» состоится дегустация продуктов приморских производителей, ассортимент которой постоянно расширяется. Много новинок представляют предприятия по производству молочной, рыбной, мясной, кондитерской, хлебобулочной продукции. Теперь можно купить даже местные сыры и чаи. Как никакой другой регион, Приморье богато минеральными водами, что тоже нашло подтверждение на выставке. А изюминкой дегустации станут маринованные грибы, замороженные овощи и различные разносолы с частных подворий. Сельские жители учатся делать на этом бизнес, и у них он получается все успешнее. Этому можно только порадоваться. Такая крупная выставка, как «Дальагро. Продовольствие», дает хорошие возможности для рекламы своей продукции.



Сегодня же в рамках выставки состоится аграрный продовольственный форум, на обсуждение которого выносятся вопросы продовольственной безопасности региона, качества продукции местных предприятий, борьбы с контрафактом и фальсификацией. Будет также анализироваться ситуация по поставкам продовольствия предприятиям бюджетной и социальной сферы.



В субботу выставка продолжит свою работу. В частности, состоится семинар о повышении конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.

Автор: Надежда БРАЖИНА