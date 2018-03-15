«Приморочка» порвала «Воронеж» Победа в двух матчах 17-го тура «Приморочки» и поражения претенденток на медали чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» позволили нашей команде заметно оторваться от ближайших преследователей.

Владивостокский клуб играл на выезде в Воронеже и сумел добиться безоговорочных побед над одноименным коллективом. Притом что на гостевые встречи наши землячки отправились в усеченном составе, дав возможность отдохнуть своим признанным лидерам.



Воронежская команда, еще два года назад выступавшая в суперлиге, в этом сезоне звезд с неба не хватает. Более того, по финансовым соображениям она даже отказалась минувшей осенью от поездки во Владивосток. Это принесло нашим землячкам две чистые победы со счетом 3:0 в каждой. Две победы со счетом 0:3 были одержаны и в минувшие выходные. Только на сей раз на площадке кипели нешуточные страсти.



В стартовой партии первого матча приморские девушки сразу ушли в отрыв. Хозяйки периодически подбирались к лидерам, но гостьи уверенно набирали очки. Ко второму техническому перерыву наша команда вела с перевесом в семь очков, а итогом сета стало двузначное преимущество – 14:25.



Настоящая борьба разгорелась во втором сете. «Воронеж» шел в лидерах практически всю дистанцию, и только в концовке этого игрового отрезка «Приморочка» сумела догнать соперниц и выйти вперед – 23:25.



В третьем сете хозяйки вновь начали с рывка, но уйти далеко в отрыв им не удалось. «Приморочка» хоть и отставала, однако не более чем на один-два розыгрыша мяча. Так они вышли на сетбол. Вначале воронежские спортсменки дважды имели преимущество – 24:23 и 25:24. Затем наступил наш черед – 25:26 и 26:27. Дальше затягивать игру дальневосточники не стали и поставили финальную точку в сете – 26:28, а вместе с ней и в матче – 0:3.



На следующий день ситуация повторилась. В дебюте повторного поединка лидировали хозяйки, но к первому техническому перерыву «Приморочка» вышла вперед – 7:8. Закрепить преимущество нашей команде не получилось. Игра перешла в качели: команды по очереди вырывались вперед и тут же уступали лидерство. Давно болельщики не видели столь нервной концовки. Лидер в стартовой партии менялся пять раз! Наша команда сумела завершить сет лишь с третьего сетбола – 25:27.



Зато во второй партии борьбы не получилось. «Воронеж» сопротивлялся только до первого технического перерыва. А потом молодые спортсменки (средний возраст хозяек составляет чуть больше 19 лет) посыпались. Не без помощи волейболисток Владивостока. Нашим землячкам удавались все подряд подачи, розыгрыши, блоки над сеткой, атаки по центру и краям площадки с близкого и дальнего расстояний. И результат в итоге оказался впечатляющим – 8:25.



В третьей партии борьба велась до середины сета. А на отметке 16:15 «Воронеж» неожиданно сдался на милость победителям. «Приморочка» совершила рывок и быстро довела дело до финального свистка – 18:25, получив окончательные 0:3.



– «Воронеж» играет в свое удовольствие, над командой не довлеет результат, и чем сильнее для них соперник, тем им интереснее. У этой команды неплохая подача, за счет которой хозяйки навязывали нам борьбу, – рассказал после матча на пресс-конференции главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Что касается наших ошибок, то мы их создали собственными руками. Проигрывали там, где у нас сбивался прием мяча. Но все было под контролем. Мы дали поиграть молодежи. Где-то они себя проявили, в чем-то им еще предстоит набираться опыта. К примеру, доигровщик Алина Щукина вышла на площадку и прилично сыграла весь матч. Наша ставка на ближайший резерв себя оправдывает. И это, пожалуй, главное для «Приморочки» в прошедших матчах. Хотя набранным очкам и победам мы тоже рады. Во Владивосток возвращаемся с уверенностью в своих силах.



И это нам не помешает в ближайших домашних матчах. 24 и 25 марта на площадке спорткомплекса «Олимпиец» «Приморочка» принимает команду «Самрау-УГНТУ» из Уфы. Крепкий середнячок сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице среди 12 коллективов, набрав в 17 турах 50 очков. «В» напоминает своим читателям, что у наших землячек второе место и уже 71 очко.



Лишь теоретические шансы на серебро остаются у ближайших преследователей – это «Спарта» (65 очков), «Липецк-Индезит» (64), «ЮЗГУ-Атом» (63) и «Тулица» (62). Но, скорей всего, эти команды будут делить между собой лишь третье место.

Автор: Николай КУТЕНКИХ