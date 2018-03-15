«Лучу» – 60 лет, но на пенсию не собирается Ровно через полтора месяца, 2 мая, главной футбольной команде Владивостока исполняется 60 лет.

В клубе готовится праздничная программа. Планируется к этой дате открыть музей «Луча». Намечены встречи с действующими игроками и ветеранами футбола. Состоится несколько демонстрационных матчей юных воспитанников клуба.



Редакция «В» предлагает своим читателям – болельщикам «Луча» принять активное участие в этих мероприятиях. Мы готовы опубликовать на страницах газеты ваши воспоминания о выступлениях любимой команды во всесоюзных и российских чемпионатах. Присылайте в редакцию фотографии, сделанные вами во время матчей.



Ждем ваших писем по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, Кутенких Н.Н. или по электронной почте: Kutenk@list.ru.

Автор: Николай КУТЕНКИХ