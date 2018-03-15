Победа «Спартака» с повторением рекорда В минувшее воскресенье «Спартак-Приморье» в домашней игре с командой «Купол-Родники» в рамках чемпионата России по баскетболу в первой лиге (суперлиге) разгромил соперника из Ижевска. Тем самым повторив свой клубный рекорд семилетней давности.

В 2011 году со счетом 110:103 был повержен «Союз» из Пензенской области, но тогда для получения гроссмейстерского результата понадобился овертайм. На сей раз преимущество над соперником достигло 33 очков в основное время – 110:77. Понятно, что команда «Купол-Родники» уже не попадает в плей-офф нынешнего чемпионата, но удмуртские баскетболисты хотят достойно завершить турнир, чтобы заручиться поддержкой спонсоров на следующий сезон.



Поэтому неудивительно, что гости бросились в атаку. И даже преуспели в ней, набрав в стартовом отрезке матча пять безответных очков. Спартаковцы удивились такой наглости и со всей своей «красно-белой» мощью обрушились на спортсменов Ижевска. Усилиями Ивана Савельева, Артема Бутянковса, Виктора Заряжко, Александра Разумова и Игоря Смыгина первая партия закончилась со счетом 32:13.



Во второй 10-минутке наши земляки вновь набрали 32 очка, в то время как гостям к большому перерыву за два игровых отрезка удалось заработать только 33 очка. Редкая разница в счете – плюс 31!



В третьей четверти хозяева не остановились, а продолжали виртуозно отправлять мячи в корзину с разных дистанций, на удивление легко перехватывать передачи соперника и свободно подбирать мячи под щитом гостей. Свое мастерство в этом игровом отрезке проявили Артем Бутянковс, Максим Кривошеев, Андрей Матеюнас и Игорь Смыгин – 88:48.



В заключительной части встречи на площадку «Олимпийца» вышли молодые резервисты «Спартака-Приморье». При всем уважении к юным талантам свою 10-минутку они уступили. Но тот же Степан Гетманов точным попаданием из-под щита перевалил за сотню в общем счете. А в итоге был достигнут классный показатель в 110 очков!



У «красно-белых» сразу семь баскетболистов отметились двузначной результативностью, набрав от 18 до 10 очков. В проигравшей команде 23 очка на свой счет записал экс-спартаковец Игорь Самсонов, благодаря чему он вышел в лидеры суперлиги по набранным очкам.



– Спасибо ребятам за игру, – радостно объявил после матча на пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Отдельная благодарность нашим болельщикам, яростно поддерживавшим нас. Надеюсь, что мы их порадовали! Сегодня у нас многое получалось в защите и в атаке. Игроки были хорошо настроены на игру, старались играть на максимальный результат. Надеюсь, что и молодежь набралась опыта.



Наш клуб после 36 матчей набрал 63 очка и уверенно держится на втором месте. Это значит, что в первом раунде плей-офф приморцам гарантированно достанется не самый сильный противник.



Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на выезде. 19 марта наша команда сыграет с «Рязанью», а 22 марта – с «Самарой». Рязанцы сейчас находятся на последнем месте, в то время как волжане в настоящее время возглавляют турнирную таблицу. Именно эти поединки внесут ясность, кто же окажется победителем регулярного первенства.



Затем наша команда вернется во Владивосток, где 31 марта проведет заключительный матч регулярного чемпионата с «Иркутом», занимающим восьмую строчку в долгом турнире. И начнет подготовку к серии плей-офф.

Автор: Николай КУТЕНКИХ