Свидетельство или ЕГРН? В адрес Управления Росреестра по Приморскому краю возросло количество обращений граждан, касающихся уточнения границ дачных участков.

Как уточнили в ведомстве, в их адрес поступает много вопросов, подобных следующему: «У меня в собственности уже не один десяток лет находится земельный участок площадью 10 соток. Хотя в свидетельстве о праве собственности, выданном в 1993 году, указана меньшая площадь – 8 соток. Недавно провел межевание и получил выписку из Единого государственного реестра недвижимости уже на 10 соток. Получается, что мой участок засчитали полностью. Нужно ли переделывать теперь свидетельство о праве собственности, чтобы в нем было указано не 8, а 10 соток земли?».



Специалисты Росреестра поясняют: после уточнения границ участка право собственности гражданина на 10 соток земли зарегистрировано, соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Факт владения имуществом подтверждает выписка из ЕГРН, она же является основным документом о праве собственности.



Стоит напомнить, что с 15.07.2016 года выдача свидетельств на право собственности была прекращена. Вместо него хозяева участков теперь получают выписку из Единого государственного реестра, которая подтверждает их право собственности.



Многие граждане также задаются вопросом о том, стоит ли тогда менять свидетельство. Специалисты Росреестра отвечают, что этого делать не нужно, поскольку данный документ подтверждает факт регистрации возникновения права на дату, указанную в них как дата выдачи.

Автор: Отдел экономики «В»