Прощай, долгострой? Во Владивостоке на один проблемный дом стало меньше

Десять лет хозяева квартир 6-й и 7-й секций жилого дома № 2 на улице Кипарисовой ждали заселения в свою многострадальную высотку. Многие граждане, участники долевого строительства, уже не верили, что когда-нибудь это случится. Новоселье в этой многоэтажке, ставшей своеобразным символом долгостроя по-приморски, неоднократно откладывалось на неопределенный срок. И каждый раз по вине строителей.

К дому подъехать невозможно



Строительство 6-й и 7-й блок-секций «Ласточкиного гнезда» (так в народе прозвали 11-этажный жилой комплекс) началось еще в 2008 году. У жителей краевого центра это «пернатое» название ассоциируется не с птицами, а со скандалами и акциями протеста граждан, вложивших деньги в строительство проблемного дома. Согласно данным инспекции регионального строительного надзора и контроля, работы на этом объекте несколько раз приостанавливались из-за отсутствия у застройщика ОАО «Строитель» либо проектной документации, либо экспертизы проекта и даже разрешения на строительство. За эти грехи ОАО «Строитель» неоднократно привлекалось к административной ответственности. Многочисленные нарушения не позволяли застройщику получить основной документ – заключение о соответствии законченного строительства объекта.



Два года ОАО «Строитель» не могло подключить скандальную высотку к инженерным сетям из-за разногласий с Владивостокским предприятием электрических сетей, Дальневосточной генерирующей компанией и Приморским водоканалом. Еще в феврале 2016 года в 6-й и 7-й секциях «Ласточкиного гнезда» не было ни тепла, ни холодной воды. Плюс не выполнены мероприятия по противопожарной безопасности. Что вызывало справедливые нарекания у будущих жильцов. Периодически социальная напряженность трансформировалась в пикеты с привлечением представителей СМИ, компании-застройщика, администрации края и города. Люди обвиняли ОАО «Строитель» в затягивании окончания строительства, застройщик кивал на ресурсоснабжающие организации: мол, это они требуют непомерные суммы за подключение дома к благам цивилизации.



Очередная акция протеста граждан, возмущенных долгостроем, состоялась 7 марта. Их поддержали жильцы уже обжитых блок-секций «Ласточкиного гнезда». Потому что многие местные проблемы затрагивают всех обитателей этого жилого комплекса. Например, состояние подъездных путей к дому и придомовой территории, более похожей на свалку строительного мусора, чем на место для отдыха и парковки автотранспорта. В этот раз на встречу с жителями приехали представители застройщика, ресурсоснабжающих предприятий и два вице-губернатора – Гагик Захарян и Алексей Немков. Прибыли не с пустыми руками, а с букетами цветов для женщин – конфликт конфликтом, но Международный женский день никто не отменял.



– Шесть лет наши жильцы ходят по безобразию, которое творят работники водоканала на нашей придомовой территории. Копают в ночное и вечернее время и даже в праздники, не согласовывая проведение работ. Они перекопали весь косогор и всю бельевую площадку. В нашем комплексе проживает много семей, много детей, а к дому подъехать невозможно, – негодовали граждане, требуя восстановить подъездные пути. В свою очередь, представители «ответчиков» уверяли, что устранят замечания по благоустройству придомовой территории после майских праздников. Но к этим обещаниям митингующие отнеслись скептически: слишком часто их обманывали…



Тем не менее вице-губернатор Захарян убедил собравшихся, что работы по благоустройству начнутся с наступлением среднесуточных плюсовых температур. Как того требует технология укладки асфальта. Надо отметить, что в первых числах марта 6-ю и 7-ю секции уже подключили к отоплению. В ближайшую неделю, после того как дом прогреется, в квартирах появится холодная вода. Застройщик нашел общий язык с Примводоканалом.



Застройщик обещал исправиться



– К сожалению, понятие «обманутые дольщики» основательно вошло в наш лексикон. И во Владивостоке, и в крае еще есть проблемные дома. Все они взяты на контроль. И эти проблемные вопросы будут решаться, чтобы жители региона не стали заложниками взаимоотношений между застройщиками и ресурсоснабжающими компаниями, – рассказал вице-губернатор Захарян корреспонденту «В» после встречи с собственниками квартир в 6-й и 7-й секциях «Ласточкиного гнезда».



К примеру, в Приморье есть жилые дома, которые возводятся с 1993 года, и граждане, вложившие деньги в их строительство на паях или в долевом участии, не попадают под категорию «обманутых дольщиков». Потому что свои капиталовложения они не застраховали из-за своей правовой неграмотности. Поэтому юридических обязательств ни у застройщиков, ни у администрации края перед ними нет.



Дальше – больше. Не сдан в эксплуатацию жилой комплекс «Д» в Снеговой Пади во Владивостоке, хотя застройщик божился сдать его в прошлом году. В долгострой превратилось строительство жилых домов в краевом центре на Партизанском проспекте, 52 и на улице Грибоедова, 46. На улице Пихтовой, 35 добросовестные участники долевого строительства, не дождавшись ввода в эксплуатацию их высотки, самовольно заселились в своих квартирах и без разрешения подключились к электричеству и холодному водоснабжению. А что им еще остается делать, если другого жилья у них нет? Как и денег на съем квартиры: все отдали застройщику.



В районе бухты Патрокл компания «Дальспецстрой» оставила жителей Владивостока без обещанных домов повышенной комфортности, без скоростных автомагистралей и социальной инфраструктуры. Когда здесь возобновится жилищное строительство и возобновится ли вообще, неизвестно.



Судя по всему, ситуацию с долгостроями в регионе трудно назвать оптимистичной. Тем не менее свет в конце тоннеля забрезжил. По словам вице-губернатора Алексея Немкова, отношение к каждому проблемному объекту будет одинаковым, то есть комплексным и серьезным, невзирая на то, по какой причине возник долгострой и кто застройщик.



– Только за последние три года в крае было введено 16 домов из разряда долгостроев. В прошлом году три дома: два – во Владивостоке, один – в Партизанске. На круг это 153 квартиры. В этом году пока только один – на улице Кипарисовой, 2. Кто-то назовет эти цифры оптимистичными, но я считаю, что эта статистика не так хороша, как хотелось бы. В этом году будет принята программа по всем недостроям в крае. Есть дома, в которых уже живут люди, хотя эти объекты не введены в эксплуатацию. Но через суд дольщики узаконили свое проживание. Такие дома мы также будем вводить в статус достроенных объектов, – убежден Алексей Немков.



Учитывая высокие риски и печальный опыт долевого строительства в нашей стране, на федеральном уровне принято решение отказаться от подобной формы финансовых взаимоотношений между физическими лицами и застройщиками. По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшие три года должно произойти поэтапное замещение средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования, снижающими риск для граждан. Ликвидируют ли эти меры проблему долгостроя, время покажет.



Между тем уже сегодня в Приморье реализуется комплекс мероприятий для помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Благодаря этим мерам с 2012 года около двух тысяч жителей края получили квартиры после долгих лет ожидания. К примеру, во Владивостоке сданы долгострои на улице Прапорщика Комарова, 45, на проспекте 100 лет Владивостоку, 100в. Эти жилые дома достраивались за счет средств собственников жилья. Здания на улицах Ватутина, 4, Тобольской, 11 и Круговой, 14 покинули списки недостроев благодаря финансовым средствам вновь привлеченных застройщиков. Всего за пять лет в крае в свои законные квартиры вселилось более 1200 обманутых дольщиков.



Что касается 6-й и 7-й секций «Ласточкиного гнезда», то застройщик обязался закончить все работы к концу мая. И если не будет проволочек с получением заключения соответствия построенного объекта, то технически ничего не мешает жильцам вселяться в свои квартиры в начале июня. В свою очередь, вице-губернатор Гагик Захарян пообещал жильцам проинспектировать объект в конце мая, чтобы проверить выполнение обещаний застройщика.

Автор: Сергей КОЖИН