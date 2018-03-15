Общественные объединения получат помощь на проведение патриотических мероприятий Администрация Владивостока компенсирует общественным организациям расходы по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и ряду других расходов.

На эти цели в городском бюджете в этом году предусмотрели 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.



– Общественники уже подают первые заявки на компенсацию. Специалисты проверяют документы, после чего денежные средства перечисляют на счет этих организаций, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.



Напомним, что по итогам конкурсного отбора в текущем году получателями субсидий стали 20 организаций.



В их число вошли общества инвалидов всех пяти районов города, общество инвалидов-спинальников «Ковчег», общества слепых и глухих, «Спортивный Владос», «Благое дело», городской Совет ветеранов, инвалидов войны в Афганистане, Союз садоводов, религиозная общественная организация «Православный приход храма покрова Божией Матери», Совет многодетных родителей, татаро-башкирская организация «Дуслык», центр дополнительного образования детей «Чайка», общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», общество инвалидов «Владивосток» и объединение дополнительного образования и консалтинга «Развитие».



К слову, помимо субсидий общественные организации Владивостока получают также финансовую помощь на проведение мероприятий. В этом году поддержку от администрации выиграли десять организаций, они получат гранты в размере до 150 тысяч рублей. На эти средства в краевом центре организуют мероприятия патриотической направленности, праздник «Сабантуй», Сорочинскую ярмарку, серию лекций для садоводов и огородников, работу кружка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов «Первые шаги в радиоэлектронике». Также будет установлена детская спортивно-игровая площадка. Кроме того, общественные объединения проведут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, оказание помощи и поддержки ветеранам и пожилым людям, обучение водительскому мастерству инвалидов 1-й и 2-й групп.

Автор: Отдел новостей «В»