Родителей и любителей рыбалки предупреждают об опасности Администрация Владивостока предупреждает: в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор-Восточный продолжается частичный взлом припайного льда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на прогноз Примгидромета, в ночь на четверг, 15 марта, и сегодня днем с усилением северного ветра ожидается вынос льдин в открытую часть залива Петра Великого.



В этой связи любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города настоятельно рекомендовано воздержаться от выхода на лед, а также быть бдительными к окружающим. Ваше внимание и сознательность могут спасти жизнь другого человека, призывают власти города. При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.



Родителям и педагогам также предлагают обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Требуется постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!



Номер телефона Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока (ЕДДС) 222-23-33.

Автор: Отдел новостей «В»