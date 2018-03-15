На Партизанском проспекте ограничивают остановку и стоянку автомобилей Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» устанавливают знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» на Партизанском проспекте во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Запрет остановки и стоянки будет действовать по обеим сторонам Партизанского проспекта от пересечения с улицей Уборевича до автобусной остановки «Инструментальный завод» и в обратном направлении.



– Решение об установке запрещающих остановку и стоянку знаков обусловлено регулярными транспортными заторами, причиной которых являются автомобили, припаркованные на правой полосе дороги, – отметил начальник отдела организации дорожного движения управления дорог и благоустройства Владивостока Олег Уланов. – Автомобилистам, движущимся из центра города, приходится перестраиваться и продолжать движение по проспекту только в одну полосу, что, соответственно, создает дополнительные затруднения.



Многие, кстати, оставляют здесь свои машины не только днем, но и на ночь. Это также существенно мешает работе дорожной спецтехники, в том числе и снегоуборочной.

Автор: Отдел новостей «В»