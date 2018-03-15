За грязные автобусы и курение в салонах оштрафовали на 300 тысяч Руководителям автотранспортных предприятий Владивостока с начала года выписано 47 штрафов на общую сумму 296 тысяч рублей.

Речь идет о компаниях, которые заняты пассажирскими перевозками на городских автобусных маршрутах, уточнили в пресс-службе мэрии. Все вырученные деньги направляются в бюджет краевого центра.



Как сообщили в управлении транспорта администрации города, уведомления о наложении штрафов выписаны за различные нарушения, среди которых – изменения водителями автобусов графиков и маршрутов движения, неудовлетворительное санитарное состояние автотранспортных средств, курение водителей в салонах. Суммы штрафов варьируются от 5 до 8 тысяч рублей. Такие цифры прописаны в договорах, которые заключены между администрацией города и перевозчиками. Неукоснительное соблюдение всех пунктов такого документа – залог стабильной работы общественного транспорта во Владивостоке и гарантия безопасности пассажиров.



Оставить свой отзыв о работе автобусов, паромов, трамваев и троллейбусов в краевом центре можно в управлении транспорта по телефонам: 261-43-34, 261-41-03. Сообщения принимаются круглосуточно.

Справка «В»

Сегодня во Владивостоке работают 14 компаний-перевозчиков, которые осуществляют автобусные перевозки по городским маршрутам. Это 13 коммерческих предприятий и одно муниципальное «ВПОПАТ-1». Ежедневно на 93 городских маршрута выходит около 650 автобусов.

Автор: Отдел новостей «В»