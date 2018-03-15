Приморцев призывают сообщать о точках сбыта наркотиков В регионе стартовал первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на краевое УМВД РФ, он продлится до 23 марта. Антинаркотическая акция – это совместный проект органов местного самоуправления, краевой администрации, полиции и врачей-наркологов.



Главная цель акции – информирование граждан по вопросам профилактики наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья. Жители края также смогут информировать полицейских о точках сбыта наркотиков. По каждому сообщению сотрудники органов внутренних дел, как уверяют правоохранители, незамедлительно принимают меры реагирования.



Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и о других наркопреступлениях можно в УМВД России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также в территориальные органы внутренних дел.



Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» по телефону 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно).



Вопросы и предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы принимаются в департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей по телефону 8 (423) 220-94-14 (ежедневно с 9 до 18 часов).

Автор: Отдел новостей «В»