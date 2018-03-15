На «Заре» покажут мультики C сегодняшнего дня и по 17 марта включительно в центре современного искусства «Заря» в рамках всероссийской акции «Открытая премьера» пройдут показы программы XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино («Суздальфест»).

Кроме того, 17 марта для всех желающих будут организованы мастер-классы по перекладной анимации. Вход на все показы и мастер-классы свободный, сообщила пресс-служба ЦСИ.



Участие в программе «Суздальфеста» – это почетно и престижно. Профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы продемонстрировать свои новые работы.



Акция «Открытая премьера» проходит в рамках «Суздальфеста» уже в пятый раз. Одновременно с гостями фестиваля жители разных регионов будут смотреть новейшие мультфильмы конкурсной программы и выбирать фаворитов. Картина, набравшая самое большое количество голосов, получит специальный приз.



Начало показов в 19 часов.



Сегодня в программе анимационные фильмы «Джувурук», «Как-то раз давным-давно», «Мелодия для кларнета», «Первый гром», «Тихий ужин без соли», «Платье», «Дубак». В среднем один мультфильм идет 5-6 минут, всего за вечер будет показано от шести до восьми фильмов. 16 марта в программе «Матрос Петр кошка», «Пропажа», «Остановка», «Тараканище», «Тише», «Елки», «Вышла из дома старушка за хлебом и сладкой ватрушкой». 17 марта зрители увидят «Дедушка Ох – рубаха в горох», «Страшилище Хорошилище», «Маленький-маленький ветер», «Елочка», «Хочу жить в зоопарке», «Как наступает Новый год», «В погоне за сенсацией», «Кросс».

Автор: Отдел новостей «В»