Контрабанда не прошла Гражданина КНДР задержали в аэропорту Владивостока при попытке провезти в РФ 18 блоков сигарет,сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

При оформлении пассажиров, прибывших в столицу Приморья авиарейсом из Пхеньяна, таможенники обнаружили у гражданина Корейской Народно-Демократической Республики 3600 штук сигарет белого, желтого и красного цвета с надписями на корейском языке. При этом для прохождения таможенной границы пассажир выбрал зеленый коридор, что означает отсутствие у него товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию. Однако количество ввозимых им сигарет в 18 раз превышало количество, допустимое к ввозу.



В отношении гражданина КНДР возбуждено дело об административном правонарушении.

Справка «В»

Запрещено ввозить в РФ более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака для личного пользования на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Автор: Отдел новостей «В»