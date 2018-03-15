Свыше 2 тысяч многодетных семей получили землю в приморской столице В администрации Владивостока в пятницу, 16 марта, пройдет жеребьевка земельных участков для многодетных семей.

На жеребьевку приглашены четыре многодетные семьи, им на выбор будут представлены пять земельных участков, сформированных на улицах Рокоссовского и Артековской. В ходе общественных обсуждений эти территории были оценены как пригодные для выдачи участков и дальнейшего развития.



К слову, эта жеребьевка станет 41-й по счету с 2012 года. За это время землю во Владивостоке получили уже свыше 2 тысяч многодетных семей.

Автор: Отдел новостей «В»