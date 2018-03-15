Воссоединение Крыма с Россией отметим митингом и концертом Во Владивостоке по инициативе приморского краевого Совета ветеранов 18 марта пройдет митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова.

По информации организаторов, с 16 до 17 часов у мемориала «Боевая слава ТОФ» пройдут выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов края. Традиционно гостями мероприятия станут военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений.



Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.

Автор: Отдел новостей «В»