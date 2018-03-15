Мы, сидячие медузы, не похожи на арбузы Красивейшие медузы-кассиопеи (Cassiopea) появились в Приморском океанариуме.

Новоселы прибыли из Москвы во Владивосток регулярным авиарейсом, сообщила пресс-служба океанариума. Перед отправкой их упаковали в наполненные водой пакеты и поместили в изотермические боксы. У состоящих на 98 процентов из воды медуз очень нежное тело, любое неловкое движение может их поранить. Поэтому каждая из 16 особей путешествовала отдельно и с соблюдением всех предосторожностей.



Кассиопеи хорошо перенесли длительный перелет и сейчас проходят обязательный карантин в Научно-адаптационном корпусе.



– Кассиопей называют перевернутыми или сидячими медузами, – рассказал сотрудник отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Марат Хайдаров. – Они особенно интересны тем, что умеют, но не любят плавать, переворачиваются и продолжают двигаться, нагнетая на себя воду. Если кассиопею повернуть куполом вверх, она вскоре опять вернется в привычное положение.



После прохождения акклиматизации кассиопей поселят в экспозиции «Эволюция жизни в океане». Они будут жить в первом аквариуме на пути экскурсионного маршрута гостей Приморского океанариума.

Автор: Отдел новостей «В»