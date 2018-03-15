Работу УК и ТСЖ по уборке снега проверяют прокуроры и мэрия Во Владивостоке в рейд по контролю за принятием мер по уборке последствий снегопада вместе с представителями администрации города вышли сотрудники прокуратуры, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тот, кто своевременно не очистил от снега и наледи подведомственную территорию, будет привлечен к административной ответственности.



Подобные рейды совместно со стражами закона проходят во всех районах города. Они проводятся не только планово, но и по обращениям граждан. Так, в Единую дежурную диспетчерскую службу города после обрушевшегося на краевой центр снегопада поступило около 100 жалоб от горожан на неубранные придомовые дороги, тротуары и лестницы. Люди жалуются, что не могут выехать от дома, затруднен проезд для машин скорой помощи и спецслужб, в том числе мусоровывозящих компаний, из-за чего в некоторых дворах наблюдается большое скопление не вывезенных вовремя отходов.



Специалисты управления содержания жилищного фонда городской администрации совместно с АТУ районов фиксируют эти нарушения и готовят необходимые документы для дальнейшей передачи в прокуратуру города для привлечения к ответственности УК и ТСЖ.



К слову, помимо уборки снега и наледи на подведомственных территориях управляющие компании должны также принять меры по уборке сосулек с крыш и ограждению опасных участков, на которые они могут упасть. Эти меры должны быть приняты не только в многоквартирных домах, но и в любых других зданиях – административных, офисных, торговых и т. д. Ответственность лежит на собственниках и арендаторах зданий и строений, напомнили в администрации города.

Автор: Отдел новостей «В»