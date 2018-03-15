Центральная площадь сэкономила городу 4 млн рублей Во Владивостоке продолжается вывоз складированного снега с центральной площади.

Эту работу выполняют специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», где продолжает свою работу штаб по ликвидации последствий снегопада.



Как пояснили в пресс-службе мэрии, центральная площадь стала временной площадкой складирования снега после непогоды, которая пришла во Владивосток накануне 8 Марта. Как уже писал «В», в краевом центре, по данным Примгидромета, за праздничные дни выпало около полуторамесячной нормы осадков.



С первых же минут снегопада к работе приступила спецтехника, которая собирала и свозила снег на площадку на улице Выселковой. Однако та быстро оказалась заполненной. В сложной обстановке оперативным штабом было принято оптимальное решение для быстрой уборки снега с дорог Фрунзенского и Ленинского районов задействовать временную площадку на центральной площади города.



Это позволило значительно оптимизировать затраты времени и средств на уборку снега с центральных улиц, подчеркнул заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. Вместо 18 километров до улицы Выселковой грузовики возили снег по короткому плечу – всего 1 километр. Таким образом, в условиях дефицита техники и ресурсов сокращение времени в пути серьезно сказывалось на скорости уборки городских магистралей.



Кроме того, такое решение позволило сэкономить 4 миллиона бюджетных средств, отметил Леонид Вильчинский. Помимо очевидной экономии топлива это оптимизация системы работы, позволяющая более эффективно распределить задействованную технику. Например, ротор (эффективная машина, позволяющая быстро убирать снег с городских улиц) работает в комплексе с самосвалами, и если с длинным плечом для непрерывной работы ей необходимо 60 грузовиков, которым нужно отвезти снег на Выселковую и вернуться обратно, то с коротким – всего пять.



– Есть огромная разница – вывозить снег с Алеутской, Светланской, Океанского проспекта на Выселковую или на площадь, где расстояние в 18 раз меньше. Вывоз снега на площадку в центре города был оптимальным технологическим решением. На сэкономленные средства в городе можно посадить 1000 рододендронов и 130 деревьев хвойных пород или отремонтировать разбитую внутриквартальную дорогу. Столько же стоит отремонтировать одну подпорную стену или нанести 15 километров сплошной линии разметки, 10 километров двойной сплошной, 3000 кв. метров зебры и покрасить леера на Некрасовском путепроводе, – обосновал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства.



Сегодня снег с центральной площади и с очищаемых улиц города вывозят на полигон, который находится на территории недостроенного спортивного комплекса в микрорайоне Снеговая Падь. Определить дополнительную зону для складирования снега поручил глава города Виталий Веркеенко.

Справка «В»

По данным на среду, 14 марта, с начала ликвидации последствий снегопада с улиц Владивостока было вывезено более 40 тысяч кубометров снежной массы.

Автор: Отдел новостей «В»